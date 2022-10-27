Он не псих: психиатр увидел в показаниях убийцы девушки с сайта знакомств в Самаре обычную симуляцию

Евгения обвиняют в жестоком убийстве Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарском областном суде 27 октября состоялось очередное заседание по делу Евгения Мишустина, которого обвиняют в зверском убийстве 21-летней интернет-знакомой в общежитии на Ново-Садовой. Во время дачи показаний на одном из прежних заседаний Мишустин неожиданно для всех рассказал, что убить Алену Круглову его заставил голос в голове. На следующее заседание был вызван врач-психиатр, который во время следствия заключил, что подсудимый абсолютно здоров. Журналист «КП-Самара» побывала на заседании суда. Рассказываем подробности.

Связал и перерезал горло

Напомним, Евгений Мишустин познакомился с Аленой Кругловой на сайте знакомств в мае 2021 года. Девушка доверяла новому возлюбленному, поэтому уже через некоторое время пригласила его к себе домой - в общежитие на Ново-Садовой, где она снимала комнату. Под предлогом сексуальных утех молодой человек связал девушку, а затем перерезал ей горло канцелярским ножом. После убийства Мишустин забрал деньги, банковские карты, паспорт и телефон своей жертвы. В общей сложности убийца завладел порядка 50 тысячами рублей, которые были на счету Алены.

По версии обвинения, Евгений Мишустин совершил преступление ради денег. Как выяснилось, до знакомства с Аленой, он уже имел отношения с некой Ириной В., которая за несколько дней до убийства сообщила Евгению, что нуждается в деньгах на лечение. Из украденных у Кругловой денег Мишустин перевел на счет Ирины именно ту сумму, которую она просила.

«Это все мой воображаемый друг»

Изначально Мишустин подтвердил эту версию, дав показания следователю. Однако на недавнем заседании он вдруг начал рассказывать совершенно другую историю. По словам самарца, он со школьной скамьи слышит в голове голос, который отдает ему приказы. Мишустин называет этот голос своим другом и может общаться с ним в своих снах. Интересно, что во время экспертизы в психдиспансере, молодой человек ни разу не упомянул о своем воображаемом товарище.

Было принято решение вызвать на допрос врача-психиатра, которая была председателем комиссии и лично проводила экспертизу на вменяемость. В зале суда врач с многолетним стажем работы провела так называемое интервью, которое указывает на наличие у пациента психоневрологических проблем.

- По результатам проведенного собеседования сейчас можно с точностью сказать, что у подсудимого отсутствуют какие-либо психические отклонения. Он творческий человек, склонный к демонстративности. История с голосом в голове, это ничто иное как обычная симуляция, с целью избежать наказание либо получить привелегии, как психбольной, в месте лишения свободы, - заключила эксперт.

Свое мнение специалист обосновала научными фактами, главным из которых является отсутствие других симптомов, помимо слуховых галлюцинаций. Психиатр уверена, что в случае Мишустина, симуляция и фантазии - это не симптомы психического расстройства, а особенности его поведения в целом.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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