«Простыла и истекала кровью»: возлюбленная самарца, убившего девушку в общежитии, рассказала о причинах его поступка

Самарец пошел на зверское убийство ради денег длявозлюбленной Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарском областном суде продолжили рассматривать дело Евгения Мишустина, которого обвиняют в убийстве 21-летней девушки в общежитии на Ново-Садовой. На предыдущем заседании открылись новые подробности страшного преступления. Оказывается, самарец пошел на убийство ради денег на лечение своей возлюбленной. К сожалению, в этот раз также не удалось выйти на связь с Ириной В., поэтому было принято решение огласить ее показания без ее присутствия.

Пошел на убийство ради денег для лечения возлюбленной

Ранее «КП-Самара» рассказывала, что Ирина попросила Евгения помочь ей с лекарствами, так как она очень сильно заболела. Молодой человек сказал, что поможет, но не сообщил больной девушке, каким образом он найдет деньги. В ночь на 25 июня 2021 года Мишустин пришел к Алене Кругловой, с которой он познакомился в Интернете. Под предлогом любовных утех молодой человек связал девушки, а затем схватил канцелярский нож и перерезал ей горло. Евгений Мишустин забрал наличные, а также перевел с карты своей жертвы все накопления.

В общем итоге у мертвой девушки убийца похитил чуть больше 2-х тысяч рублей наличными и 54550 рублей перевел себе на карту. Его тяжело больная возлюбленная позже получила деньги от Евгения на лекарства. Она спросила, как ему удалось так быстро найти нужную сумму, Евгений соврал, сказав, что продал какое-то свое имущество и оформил микрозайм. О чудовищном поступке своего молодого человека Ирина В. узнала уже от полицейских, которые вызвали ее на допрос.

В виду того, что Ирину В. не удается вызвать на заседание в суд, чтобы она рассказала свою версию произошедшего, судья принял решение зачитать ее показания полицейским без ее участия в судебном заседании. В конце июня прошлого года в отделении полиции возлюбленная Евгения Мишустина рассказала, чем же она так сильно болела, что ради денег ее бойфренд пошел на убийство.

Простыла и открылось кровотечение

- В мае-начале июня 2021 года я сильно простыла и у меня открылось вагинальное кровотечение, которое не останавливалось долгое время. В тот момент я находилась в Тамбове. Я рассказала Евгению о своей ситуации через сообщения ВКонтакте, где мы общались все это время с момента нашего знакомства в декабре 2020 года, - рассказала Ирина В. полицейским через несколько дней после задержания убийцы.

По словам больной девушки, она не пошла в больницу, так как у нее в чужом городе просто не было денег. Кроме того, ранее у нее уже была подобная проблема и по похожим симптомам Ирина сделала вывод, что кровотечение открылось из-за простуды. По написанному в первый раз рецепту врача необходимо было приобрести дорогостоящие уколы и другие лекарства. По предварительным расчетам на препараты нужно было 41 700 рублей, о чем она сообщила возлюбленному.

Хотела отдать деньги, а потом потратила все на себя

После убийства и ограбления Кругловой в общежитии, Евгений Мишустин перевел нужную сумму Ирине. По словам девушки, она сняла наличные с карты и по приезду в Самару хотела отдать деньги обратно возлюбленному, так как ее болезнь прошла. Но уже 27 июня, когда она приехала в родной город, Евгений перестал выходить на связь.

- Не дозвонившись до Жени, я решила потратить эти деньги на свои личные нужды. Мне необходимы были деньги, так как я ездила в командировку в Тамбов, а потом в Сызрань. О случившемся я узнала только от полицейских, - говорила на допросе Ирина В.

В настоящее время областной суд продолжает рассматривать данное уголовное дело в рамках судебного следствия. На последнем заседании адвокат потерпевшей матери Алены Кругловой предоставил гражданский иск на выплату моральной и материальной компенсации. Мама погибшей девушки потребовала от Мишустина выплаты моральной компенсации в размере 3 миллионов рублей, а также возмещение материального ущерба на похороны дочери в размере 61 450 рублей. Иск будет рассматриваться на следующем заседании суда.

«КП-Самара» следит за развитием событий.

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