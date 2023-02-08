Забег в купальниках и семейный марафон на ватрушках: как прошел фестиваль «Жигулевское море 2023»

Спортсменка Анастасия Емец приехала на Чемпионат из Челябинской области

В прошедшее воскресенье в Тольятти завершился фестиваль активного отдыха «Жигулевское море-2023» в рамках Чемпионата России по сноукайтингу.

Небо над акваторией Куйбышевского водохранилища разукрашивали яркие паруса полусотни сноукайтеров. Ветер раздувал их и, казалось, что над Волгой сверкает разноцветный фейерверк.

В этом году на фестивале была самая обширная программа за всю его историю. Помимо соревнований по сноукайтингу на обновленной тольяттинской набережной прошли лыжная регата, забег моржей, семейный марафон с ватрушками, квест RECORD Chellenge и соревнование по скандинавской ходьбе. В финале первого дня зрители насладились эффектным шоу NEBO, а музыка от самарских и тольяттинских диджеев играла в режиме нон-стоп два дня подряд. Активностей было бы еще больше, если бы не капризный ветер.

Ветер был неустойчивым, но все же сноукайтерам удалось его поймать

Лучшие сноукайтеры

Ветер вообще в этот фестиваль был неуловим - только появится на акватории Волги, раззадорит спортсменов и тут же исчезнет. Но упрямая стихия все равно не помешала определить сильнейших сноукайтеров России в категориях марафон-лыжи, марафон-доска, фристайл-лыжи, фристайл-доска.

В категории «Сноукайтинг-марафон-лыжи» первым пришел Михаил Сергеев из Ленинградской области. Самой быстрой среди женщин стала Софья Никогосова из Москвы.

Спортсмен Владимир Алехин из Республики Марий Эл объявлен чемпионом в категории «Сноукайтинг- марафон-доска».

В категории «Сноукайтинг-марафон-лыжи. Стандарт» среди мужчин первым стал Дмитрий Самойлов из Тюменской области. Наш земляк Александр Субботин отмечен в категории «Сноукайтинг-марафон-доска. Стандарт».

В зачете «Сноукайтинг-марафон-лыжи. Гранд-мастер» первое место досталось Максиму Максимову из Перми. Владимир Алехин взял «золото» в категории «Сноукайтинг-марафон-доска. Гранд мастер».

В дисциплине «фристайл» в классе «доска» Чемпионом России стал Владимир Чеганов из Екатеринбурга, а в классе «лыжи» - тольяттинец Тимур Белоусов.

Тольяттинец Тимур Белоусов стал чемпионом в дисциплине «фристайл», класс «лыжи»

Моржи и дети с ватрушками

Было чем заняться не только спортсменам. Каждый день на фестивале начинался с зарядки - но не классической, а с зажигательной зумбы. Бодрящий музыкальный фон создавали ди-джеи Record Challenge.

Расширенная программа этого года привлекла еще больше любителей активного отдыха, в том числе и совсем маленьких. Они c особым энтузиазмом участвовали в умилительном семейном забеге с ватрушками.

В субботу состоялись семейные лыжные старты, в которых на старт вышли юные тольяттинские яхтсмены, среди которых воспитанники яхт-клуба «Дружба», их тренеры и родители.

Младшее поколение с рвением участвовало в лыжном забеге

Особое веселье царило на забеге моржей. Термометр показывал -8 градусов, когда холодоустойчивые и оптимистичные участники клуба «Моржи Тольятти» вышли на старт в одних лишь купальных костюмах и кроссовках. После пробежки, согревающей кровь, ребята устроили шоу под названием «Не сливайся - обливайся». Они одновременно вылили на себя по ведру ледяной воды. Зрелище вызвало бурный восторг у гостей праздника.

Впервые в этом году прошел забег любителей северной ходьбы из клуба «Русские нордики».

Под занавес субботнего мероприятия тольяттинцы и гости города не могли оторвать глаз от шоу NEBO. Лучшие фристайлеры фестиваля на фоне ночного неба показывали различные акробатические трюки.

Тольяттинские моржи провели акцию «Не сливайся — обливайся»

Праздник для всех горожан и преемственность поколений

Вице-президент по развитию Самарской областной Федерации парусного спорта, соорганизатор соревнования по сноукайтингу «Марафон «Жигулевское море» и зимнего фестиваля активного отдыха, руководитель проекта SNOWKITERUSSIA Евгения Котлярова рассказала «Комсомолке», что в этом году мероприятие прошло в идеальном формате, - праздник для всех горожан:

- Мы хотели создать на фестивале атмосферу горнолыжного курорта. Музыка, свет, драйв. И это у нас получилось. Все дни фестиваля набережная Автозаводского района Тольятти полностью была заполнена людьми. Важно, что в этом году на Чемпионате России по сноукайтингу я увидела преемственность поколений. Приехало много молодежи и это очень здорово.

Стоит отметить, что один из надежных партнеров фестиваля – тольяттинское предприятие «КуйбышевАзот», которое на протяжении многих десятилетий поддерживает парусный спорт. Предприятие делает многое для развития спорта в регионе и помогает начинающим спортсменам пройти путь от новичков до настоящих профессионалов.

Татьяна Герасименко

Директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот»:

- Парусный спорт уже давно и по праву является одной из визитных карточек Тольятти. И «КуйбышевАзот» имеет к этому самое непосредственное отношение, вкладывая серьезные средства в развитие этого вида спорта. На базе яхт-клуба «Дружба», построенного силами предприятия работают детско-юношеские спортивные школы, занимается более 200 спортсменов разных возрастов. Ежегодно проходит порядка 20 регат.

Парусным спортом можно успешно заниматься не только летом, но и зимой.

Именно поэтому «КуйбышевАзот» с 2017 года поддерживает соревнования по сноукайтингу и фестиваль «Жигулевское море», которые проходят на льду акватории Куйбышевского водохранилища. В Тольятти для этого есть все условия: замечательная акватория, крепкая материально-техническая база, продуктивное взаимодействие бизнеса и власти и, конечно же, отличная набережная Автозаводского района, построенная благодаря поддержке Губернатора Самарской области. Сегодня это позволяет организовывать и проводить культурные, и спортивные мероприятия на самом высоком уровне.

Фото: Светлана Абрамова, Владимир Миро, Денис Казенкин.