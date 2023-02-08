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Общество8 февраля 2023 10:25

Забег в купальниках и семейный марафон на ватрушках: как прошел фестиваль «Жигулевское море 2023»

Непредсказуемый ветер не помешал провести в Тольятти всероссийские соревнования по сноукайтингу, которые состоялись при поддержке ПАО КуйбышевАзот
Источник:kp.ru
Спортсменка Анастасия Емец приехала на Чемпионат из Челябинской области

Спортсменка Анастасия Емец приехала на Чемпионат из Челябинской области

В прошедшее воскресенье в Тольятти завершился фестиваль активного отдыха «Жигулевское море-2023» в рамках Чемпионата России по сноукайтингу.

Небо над акваторией Куйбышевского водохранилища разукрашивали яркие паруса полусотни сноукайтеров. Ветер раздувал их и, казалось, что над Волгой сверкает разноцветный фейерверк.

В этом году на фестивале была самая обширная программа за всю его историю. Помимо соревнований по сноукайтингу на обновленной тольяттинской набережной прошли лыжная регата, забег моржей, семейный марафон с ватрушками, квест RECORD Chellenge и соревнование по скандинавской ходьбе. В финале первого дня зрители насладились эффектным шоу NEBO, а музыка от самарских и тольяттинских диджеев играла в режиме нон-стоп два дня подряд. Активностей было бы еще больше, если бы не капризный ветер.

Ветер был неустойчивым, но все же сноукайтерам удалось его поймать

Ветер был неустойчивым, но все же сноукайтерам удалось его поймать

Лучшие сноукайтеры

Ветер вообще в этот фестиваль был неуловим - только появится на акватории Волги, раззадорит спортсменов и тут же исчезнет. Но упрямая стихия все равно не помешала определить сильнейших сноукайтеров России в категориях марафон-лыжи, марафон-доска, фристайл-лыжи, фристайл-доска.

В категории «Сноукайтинг-марафон-лыжи» первым пришел Михаил Сергеев из Ленинградской области. Самой быстрой среди женщин стала Софья Никогосова из Москвы.

Спортсмен Владимир Алехин из Республики Марий Эл объявлен чемпионом в категории «Сноукайтинг- марафон-доска».

В категории «Сноукайтинг-марафон-лыжи. Стандарт» среди мужчин первым стал Дмитрий Самойлов из Тюменской области. Наш земляк Александр Субботин отмечен в категории «Сноукайтинг-марафон-доска. Стандарт».

В зачете «Сноукайтинг-марафон-лыжи. Гранд-мастер» первое место досталось Максиму Максимову из Перми. Владимир Алехин взял «золото» в категории «Сноукайтинг-марафон-доска. Гранд мастер».

В дисциплине «фристайл» в классе «доска» Чемпионом России стал Владимир Чеганов из Екатеринбурга, а в классе «лыжи» - тольяттинец Тимур Белоусов.

Тольяттинец Тимур Белоусов стал чемпионом в дисциплине «фристайл», класс «лыжи»

Тольяттинец Тимур Белоусов стал чемпионом в дисциплине «фристайл», класс «лыжи»

Моржи и дети с ватрушками

Было чем заняться не только спортсменам. Каждый день на фестивале начинался с зарядки - но не классической, а с зажигательной зумбы. Бодрящий музыкальный фон создавали ди-джеи Record Challenge.

Расширенная программа этого года привлекла еще больше любителей активного отдыха, в том числе и совсем маленьких. Они c особым энтузиазмом участвовали в умилительном семейном забеге с ватрушками.

В субботу состоялись семейные лыжные старты, в которых на старт вышли юные тольяттинские яхтсмены, среди которых воспитанники яхт-клуба «Дружба», их тренеры и родители.

Младшее поколение с рвением участвовало в лыжном забеге

Младшее поколение с рвением участвовало в лыжном забеге

Особое веселье царило на забеге моржей. Термометр показывал -8 градусов, когда холодоустойчивые и оптимистичные участники клуба «Моржи Тольятти» вышли на старт в одних лишь купальных костюмах и кроссовках. После пробежки, согревающей кровь, ребята устроили шоу под названием «Не сливайся - обливайся». Они одновременно вылили на себя по ведру ледяной воды. Зрелище вызвало бурный восторг у гостей праздника.

Впервые в этом году прошел забег любителей северной ходьбы из клуба «Русские нордики».

Под занавес субботнего мероприятия тольяттинцы и гости города не могли оторвать глаз от шоу NEBO. Лучшие фристайлеры фестиваля на фоне ночного неба показывали различные акробатические трюки.

Тольяттинские моржи провели акцию «Не сливайся — обливайся»

Тольяттинские моржи провели акцию «Не сливайся — обливайся»

Праздник для всех горожан и преемственность поколений

Вице-президент по развитию Самарской областной Федерации парусного спорта, соорганизатор соревнования по сноукайтингу «Марафон «Жигулевское море» и зимнего фестиваля активного отдыха, руководитель проекта SNOWKITERUSSIA Евгения Котлярова рассказала «Комсомолке», что в этом году мероприятие прошло в идеальном формате, - праздник для всех горожан:

- Мы хотели создать на фестивале атмосферу горнолыжного курорта. Музыка, свет, драйв. И это у нас получилось. Все дни фестиваля набережная Автозаводского района Тольятти полностью была заполнена людьми. Важно, что в этом году на Чемпионате России по сноукайтингу я увидела преемственность поколений. Приехало много молодежи и это очень здорово.

Стоит отметить, что один из надежных партнеров фестиваля – тольяттинское предприятие «КуйбышевАзот», которое на протяжении многих десятилетий поддерживает парусный спорт. Предприятие делает многое для развития спорта в регионе и помогает начинающим спортсменам пройти путь от новичков до настоящих профессионалов.

Татьяна Герасименко

Директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот»:

- Парусный спорт уже давно и по праву является одной из визитных карточек Тольятти. И «КуйбышевАзот» имеет к этому самое непосредственное отношение, вкладывая серьезные средства в развитие этого вида спорта. На базе яхт-клуба «Дружба», построенного силами предприятия работают детско-юношеские спортивные школы, занимается более 200 спортсменов разных возрастов. Ежегодно проходит порядка 20 регат.

Парусным спортом можно успешно заниматься не только летом, но и зимой.

Именно поэтому «КуйбышевАзот» с 2017 года поддерживает соревнования по сноукайтингу и фестиваль «Жигулевское море», которые проходят на льду акватории Куйбышевского водохранилища. В Тольятти для этого есть все условия: замечательная акватория, крепкая материально-техническая база, продуктивное взаимодействие бизнеса и власти и, конечно же, отличная набережная Автозаводского района, построенная благодаря поддержке Губернатора Самарской области. Сегодня это позволяет организовывать и проводить культурные, и спортивные мероприятия на самом высоком уровне.

Фото: Светлана Абрамова, Владимир Миро, Денис Казенкин.

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