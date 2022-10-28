«Чтобы бойцы вернулись живыми»: самарские волонтеры передали реанимационный автомобиль участникам СВО

27 октября транспорт отправился в одну из бригад, расположенную в Рощинском. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Самарской области продолжают оказывать поддержку бойцам спецоперации. На этот раз они передали военнослужащим «УАЗ», который будет задействован в качестве реанимационного автомобиля. «КП-Самара» выяснила подробности.

«Идея реанимационного автомобиля принадлежит нам»

Автомобиль приобрел самарец Андрей Болдырев. Мужчина длительное время оказывает помощь военнослужащим – собирает гуманитарную помощь, медикаменты, закупает квадрокоптеры. В четверг, 27 октября, он передал транспорт в одну из бригад, расположенных в Рощинском.

– Автомобиль будет использован в качестве реанимационного на поле боевых действий. Это идея начальника медслужбы бригады. Для этих целей транспорт нужно оборудовать: установить дефибриллятор, приобрести оборудование для наркоза, – рассказал Андрей Болдырев.

Мужчина отмечает: в данный момент бойцов эвакуируют с поля боя в госпитали на КАМАЗах. Однако может случиться так, что транспорта не хватит. Ситуация становится сложнее, если военнослужащие получают серьезные ранения. В таком случае реанимационный автомобиль просто необходим.

– Такого автомобиля не предусмотрено, на снабжении таких машин нет. Мы придумали его сами и обратились за помощью к волонтерам по его приобретению. Переделать «УАЗ» под реанимационный автомобиль – это полностью наша идея. Он будет использован для транспортировки больных с тяжелыми ранениями, что позволит оказывать им квалифицированную помощь очень быстро, сразу при транспортировке, – поделился начальник медицинской службы. – Это второй «УАЗ», переданный нам волонтерами.

«УАЗ» – быстрый и незаметный

Собеседники «КП-Самара» отмечают, что у «УАЗа» есть одно важное качество, необходимое на поле боя.

– КАМАЗ – довольно объемная машина. В сравнении с ней «УАЗ» быстрее и менее заметен при эвакуации, – пояснил начальник медицинской службы.

Андрей Болдырев отмечает: купленный ими «УАЗ» находится в нормальном состоянии. Однако этот факт не гарантирует того, что он долгое время сможет работать на передовой.

– Мы не рассчитываем на то, что транспорт вернется из зоны СВО. После того, как он станет непригоден, бойцам потребуется новый. У меня большая просьба к землякам: если вдруг у вас имеется в распоряжении «УАЗ» и вы готовы отдать его военнослужащим – привозите. Если можете, окажите поддержку деньгами для оборудования автомобиля. Эти машины спасут жизни наших бойцов. Все средства со сбора будут направлены на то, чтобы мобилизованные, призванные в Самарской области – а это ваши соседи, друзья, родственники, знакомые – вернулись живыми после ранения. Это чрезвычайно важная машина, – подчеркнул Андрей.

Все, кто желает помочь, могут связаться с Андреем Болдыревым на его странице в соцсети «Вконтакте».

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