Где в Самаре можно ночью сделать прививку от коронавируса в октябре 2022

В Самаре прививку от коронавируса можно сделать ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается вакцинация от коронавируса, открыты пункты, где можно сделать прививку и ночью. Рассказываем, как работают круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса в Самаре осенью 2022.

Какова сейчас ситуация с коронавирусом в Самарской области

В Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились порядка 477 тысяч человек. В начале осени в регионе наблюдался рост числа заразившихся за день, а в октябре был период, когда ежедневно выявляли около двух тысяч заражений. Сейчас находят порядка 300 заразившихся за день.

Что касается смертельных случаев, в Самарской области с начала пандемии скончались более 8-ми тысяч человек, в октябре текущего года ежедневно фиксируют по несколько летальных исходов среди заразившихся.

Круглосуточные пункты вакцинации продолжают работу

В Самаре имеются круглосуточные пункты вакцинации, которые являются востребованными у населения. Для многих удобнее именно ночью сходить сделать прививку, когда уже и время явно нерабочее, и очередей поменьше, чем днем.

Сейчас в круглосуточном режиме работают 17 пунктов в городах и районах области. Публикуем актуальные адреса круглосуточных пунктов вакцинации от коронавируса в Самарской области.

- Волжская ЦРБ, село Рождествено, ул. Пацаева, 7, 8 (846) 999 4604, село Дубовый Умет, квартал Клюева, 3а, 8 (846) 998 7316;

- Камышлинская ЦРБ, село Камышла, ул. Победы, 68, 8 (846) 643 3741, 8 939 759 4447;

- Кинельская ЦБГиР, Кинель, ул. Светлая, 12, 8 927 787 9321;

- Клявлинская ЦРБ, станция Клявлино, ул. Жукова, 9, 8 937 983 0509;

- Красноярская ЦРБ, село Красный Яр, ул. Больничная, 44;

- Октябрьская ЦГБ, Октябрьск, ул. Ленина, 44, 8 937 204 8010;

- Отрадненская ГБ, Отрадный, ул. Ленина, 61, 8 (846) 612 2348;

- Приволжская ЦРБ, село Приволжье, ул. Больничная, 6, 8 (846) 479 1306;

- Ставропольская ЦРБ, Тольятти, Автозаводское шоссе, 5, 8 (8482) 790451;

- Чапаевская ЦГБ, Чапаевск, ул. Ленина, 104, 8 927 722 9919;

- Челно-Вершинская ЦРБ, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, 12, 8 (846) 512 1638;

- Шенталинская ЦРБ, станция Шентала, ул. Больничная, 4, 8 (84652) 21783;

- Самарская городская больница №4, ул. Челюскинцев, 1, 8 (846) 975 3102, 8 (846) 975 3104;

- Самарская городская больница №6, ул. Советской Армии, 56, 8 (846) 207 9714;

- Самарская городская больница №10, ул. Медицинская, 4, 8 927 746 1440 (до 20:00), 8 (846) 337 3627 (после 20:00);

- Большеглушицкая ЦРБ, село Большая Глушица, ул. Зеленая, 12, 8 (846) 732 1990;

- Большечерниговская ЦРБ, село Большая Черниговка, ул. Костеловская, 37, 8 (846) 722 1214.

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