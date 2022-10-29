Погода в Самаре на выходные до 30 октября 2022: ожидается мокрый снег и усиление ветра

В Самаре на выходных ожидается дождь и мокрый снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные ожидается до 6 градусов тепла и мокрый снег, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящие выходные до 30 октября 2022.

По данным синоптиков, в регионе в субботу ожидается от 3 до 5 градусов тепла, а в воскресенье – от +1 до +6 градусов. Ночью температура достигнет отрицательных значений, столбик термометра опустится до -1 градуса.

На выходные синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. В субботу утром был объявлен желтый уровень опасности из-за тумана, когда видимость составляет не более 500 метров.

Как отмечают синоптики, погоду в регионе в выходные будет определять атлантический циклон, который перемещается по северному побережью Европейской части России, и связанные с ним атмосферные фронты. В результате в выходные пройдут дожди с мокрым снегом и усилится ветер, ожидаются порывы до 15-20 м/с.

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