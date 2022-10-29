Дополнительный транспорт запустят в Самаре после матча «Крыльев Советов» с «Пари Нижний Новгород» 30 октября 2022

Для болельщиков после футбола запустят дополнительные автобусы и трамваи Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Дополнительные автобусы и трамваи запустят к стадиону «Солидарность Самара Арена» в день матча «Крыльев Советов» с командой «Пари Нижний Новгород», сообщили в городской администрации. Игра состоится в воскресенье, 30 октября, начало встречи в 15:00.

До стадиона запустят дополнительные трамваи

В день матча до остановки «Самара Арена» запустят дополнительные трамваи по новой ветке, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года. После футбольного матча болельщики смогут уехать на трамваях под номерами 11, 12 и 25.

Трамваи будут ожидать пассажиров после игры около остановки «Самара Арена».

Автобусы на Алма-Атинской и Дальней

Болельщики после футбола смогут разъехаться и на автобусах, нужно будет подойти к остановкам «Улица Алма-Атинская» и «Улица Дальняя».

С Алма-Атинской автобусы под номерами 1, 67, 34 и 41 поедут в сторону проспекта Кирова, а с Дальней маршруты 1 и 67 проследуют до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Какая будет развлекательная программа перед матчем

Для болельщиков подготовлена развлекательная программа, запланированная перед матчем. На стадион зрителей начнут пускать с 13:00.

Около гейтов (входов) 2 и 3 будут работать точки с аквагримом и фаншоп «Крылья Советов». Партнеры клуба сделают фотозоны и угостят болельщиков шоколадными батончиками, их можно будет получить на секторе C119.

На стилобате сектора C в 13:30 начнется развлекательная программа, во время которой выступит шоу-оркестр духовых инструментов и состоится розыгрыш сертификатов от партнеров клуба.

В музее «Крыльев Советов» на первом этаже сектора B состоится встреча с Валерьяном Панфиловым, ветераном команды, рекордсменом по количеству игр, проведенных за клуб. Там же разыграют футболки команды с изображением всех тренеров клуба. В таких же футболках игроки выйдут на матч, акция приурочена ко Дню тренера.

В зоне гостеприимства А403 в 14:00 состоится фотосессия с защитником «Крыльев» Георгием Зотовым, у которого также можно будет взять автограф. Там же пройдет фотовыставка, посвященная истории клуба и будет работать фотозона.

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