«Тренеры – это счастливые люди»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Пари Нижний Новгород» 30 октября 2022

Игорь Осинькин считает, что его команда и в первом тайме играла с преимуществом Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» на домашнем поле стадиона «Солидарность Самара Арена» в 15-м туре РПЛ победили команду «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1, причем, оба гола самарцы организовали в компенсированное время. Рассказываем, что сказали после матча «Крыльев Советов» и «Пари Нижний Новгород» 30 октября 2022.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Соперник играл по счету»

После первого тайма самарцы проигрывали со счетом 0:1. Игорь Осинькин считает, что в игре были два разных тайма, при этом, и в первом его команда сыграла с преимуществом. При этом, во втором тайме самарские футболисты демонстрировали большую агрессию и создавали больше моментов.

Соперник же, считает Осинькин, стремился защитить свое преимущество в счете, но в итоге зарабатывал много карточек, что переросло в удаления – гости получили две красные карточки.

Игра состоялась в День тренера, в честь этого события самарские футболисты вышли на поле в особых футболках. По итогам матча Осинькин поздравил всех тренеров с праздником.

- Тренеры – это счастливые люди, потому что работают в профессии, которая является их любимым делом, - сказал наставник самарской команды.

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов: «Обидно и больно пропускать два мяча в добавленное время»

- В концовке мы остались в меньшинстве. Удаление привело к тому, что «Крыльям» удалось сравнять счет, а потом и выйти вперед, - сказал после матча главный тренер команды гостей и отметил, что было обидно пропустить два мяча в компенсированное время.

Галактионов считает, что его футболисты провели неплохой первый тайм и имели моменты для взятия ворот. Он отметил, что хозяева и после перерыва не создавали особой остроты у ворот гостей, но удаления не позволили в итоге сохранить преимущество в счете.

После этого матча «Крылья» с 17-ю очками занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре самарцы на выезде сыграют с московским «Торпедо», игра состоится 6 ноября (воскресенье).

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