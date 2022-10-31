В Тольятти соседи жалуются на отца, который купается с детьми голышом и выставляет фото в интернет

Соседи жалуются на отца двоих детей из-за нестандартного подхода к воспитанию Фото: из соцсетей

В Тольятти волонтеры общественной организации "Право на счастье" бьют тревогу. Неравнодушные общественники не на шутку обеспокоены сообщениями о местном жителе Андрее К. (имя изменено – прим. ред.), который живет в Тольятти с супругой и двумя детьми. Малыши не посещают образовательные учреждения, а целыми днями бродят по городу в компании отца, которого соседи называют бывшим зэком. Соседи начали замечать, что мужчина странно обращается со своими детьми – в его речи слышатся отголоски криминального прошлого, а на замечания Андрей отвечает, что воспитывает сына с дочкой «по понятиям».

Воспитание по блатным понятиям

Конечно, никто не может указывать, как воспитывать детей в семье, но ситуация вызвала панику у соседей, когда они нашли на странице Андрея К. в соцсетях фотографии, на которых взрослый абсолютно голый мужчина принимает ванну вместе со своими маленькими детьми. Знакомые забили тревогу и обратились к волонтерам самарской общественной организации «Право на счастье», которые не смогли пройти мимо странного воспитания маленьких деток.

- Соседи уверяют, что Андрей К. воспитывает своих детей в соответствии с тюремными понятиями. Он учит их блатным законам, а шестилетнему мальчику якобы даже сломал руку, когда тот капризничал. По словам знакомых семьи, в больнице ребенок говорил, что это папа ему руку сломал, но потом испугался и не стал больше ничего говорить, - рассказывают журналисту "КП-Самара" волонтеры «Право на счастье».

Семья является неблагополучной и состоит на учете

Соседи рассказали волонтерам, что происходит в квартире семьи. Очевидцы уверяют, что туда зачастую приходят маргинальные личности, которые вместе с родителями мальчика и девочки употребляют алкогольные напитки. В одну из таких «вечеринок» Андрей ночью высунулся из окна и на весь двор что-то истошно кричал. Несколько раз на адрес приезжали сотрудники полиции, чтобы угомонить взбалмошную компанию. Однако соседи переживают далеко не за свой спокойный сон, а за детей, которые в это время тоже находятся в квартире.

- Некоторые утверждают, что видели, как он заставляет детей делать «закладки» наркотиков. Ходили даже слухи, что дети Андрея якобы снимали на видео, как их отец справляет нужду «по большому» возле здания городской администрации. Но вся эта информация не подтверждена, - говорят волонтеры.

Отец не стесняется своих детей и выкладывает непристойные фотографии в соцсети Фото: из соцсетей

Вопрос лишения родительских прав не рассматривается

Ремонта в квартире нет, семья состоит на учете в органах как неблагополучная. «КП-Самара» направила запрос в министерство социально-демографической политики Самарской области, чтобы пролить свет на ситуацию в семье Андрея К. Чиновники уверяют, что проблем в семье как таковых нет, за ними ведется контроль, а вопрос лишения родительских прав или изъятия детей не поднимался.

- Имеются единичные обращения в органы системы профилактики о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Жалоб на неадекватное поведение родителей не поступало. До настоящего времени вопрос об ограничении в родительских правах Андрея К. не рассматривался, Вместе с тем, с 2020 года семья находится на постоянном контроле служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - ответили на запрос журналистов чиновники.

Семья находится на особом контроле

Сотрудники органов опеки и попечительства нередко совершают выход в семью, чтобы разъяснить родителям их права и обязанности и оценить обстановку. На своей странице в социальных сетях Андрей ежедневно выкладывает фотографии с детьми, показывая, где они бывают и чем занимаются. Однако соседи и волонтеры считают, что это всего ли пускание «пыли в глаза» опеке. Общественники держат ситуацию под своим наблюдением, продолжают направлять запросы в департамент социального обеспечения Тольятти.

Волонтеров беспокоит судьба старшей дочери мужчины, которой по возрасту уже нужно учиться, получать образование, а не бездельничать и посещать сомнительные места с отцом. О матери детей волонтерам известно только то, что женщина вместе с мужем часто злоупотребляет алкоголем. Самарская региональная организация помощи детям и матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложила помощь семье плане психологической поддержки, консультации по пособиям, а также продуктами и одеждой, но те даже не открыли активистам дверь, чтобы их выслушать.

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