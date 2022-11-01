Убил и подарил гильзы ребенку: в Самаре неизвестные мужчины расстреляли дворового пса на глазах у школьника

Псу по кличке Бой было 10 лет Фото: из соцсетей

Закон о защите животных в России накладывает суровый запрет на любые насильственные действия в отношении представителей фауны. Однако некоторым бессердечным людям закон не писан, поэтому они думают, что могут самостоятельно вершить правосудие. Дикая история произошла в Кировском районе Самары в конце октября 2022 года. На камеры видеонаблюдения в СНТ «Ракитовские дачи» попали двое мужчин с ружьями, которые на глазах у школьника расстреляли бездомную собаку. Апогеем стал неординарный жест одного из убийц – мужчина собрал отстрелянные гильзы и подарил их на память ребенку. «КП-Самара» узнала шокирующие подробности этой истории.

Расстреляли и подарили гильзы ребенку

30 октября 2022 года в местную ветеринарную клинику привезли окровавленного пса по кличке Бой. Раненую собаку в агонии нашли супруги Вячеслав и Елена, которые стали свидетелями жестокого обращения с животными на «Ракитовских дачах». Муж с женой рассказали ветврачу, что произошло.

- Местный мальчик подошел к двум собакам, которые уже много лет обитают в дачном массиве. Звери не проявляли никакой агрессии к школьнику, но все же в ситуацию решили вмешаться двое соседей. На видеозаписи видно, что мужчины с оружием выходят из легкового автомобиля и направляют ружья на двух собак. Первый выстрел произошел в десятилетнего Боя, собака начала хромать и ретироваться, второй мужчина погнался за другим псом. Раненые собаки убежали, за ними по земле тянулся кровавый след. Всю эту картину наблюдал мальчик, который стоял недалеко со своей мамой. После расстрела один из мужчин собрал отстрелянные гильзы и вложил в маленькую ручку ошеломленного ребенка, - написал на своей странице ветеринар Иван Коротков, к которому и привезли раненого Боя.

Раненый пес прятался в будке, когда его нашли неравнодушные люди Фото: из соцсетей

Один пес прятался в будке, второй убежал

Неравнодушные люди нашли раненого Боя забитого в будку, где он пытался спрятаться от мужчин с оружием. В клинику Боя привезли еще живого, но врач принял решение его усыпить, так как состояние собаки было критическое. У пса были диагностированы переломы костей голени и огнестрельное ранение в грудь.

Дробь попала в грудь и в задние лапы Фото: из соцсетей

Вторую собаку звали Рекс. К сожалению супруги не нашли его, пес убежал в неизвестном направлении. Никто не знает, жива ли сейчас собака после встречи с жесткими стрелками или же мучается от невыносимой боли, забитая где-то в кустах.

Собака билась в агонии и ее усыпили Фото: из соцсетей

Соседи узнали мужчин на видео и обратились в полицию. Известно, что мужчин зовут Владимир и Сергей, они живут недалеко от того места, где вершился самосуд над беззащитными животными. Как сообщают в ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время по факту происшествия на СНТ «Ракитовские дачи» проводится проверка.

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