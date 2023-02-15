«Здание заберем в нежилой фонд»: в Самаре жильцов выселяют из крепкого дома из-за сомнительной экспертизы

Знаменитый "Дом с якорем" - объект культурного наследия. Фото: Елена Миронова

В Самаре признали аварийным крепкий исторический «Дом с якорем» на улице Венцека, 10. Несмотря на то, что за последние пять лет памятник архитектуры пережил аж четыре капремонта, межведомственная комиссия сочла его непригодным для проживания Основанием послужило заключение экспертизы. Только вот ее достоверность вызвала у жильцов большие сомнения. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

Четыре капремонта за пять лет

Когда самарчанка Елена Миронова продала все, что у нее было, ради покупки квартиры в историческом доме, она выбирала новое жилище внимательно и придирчиво – чтобы и район хороший, и соседи, и, конечно, состояние самого здания не подкачало. Выбор пал на знаменитый «Дом с якорем» или «капитанский дом» на улице Венцека, 10. И до недавнего времени женщина могла твердо заявить – о своем решении она нисколько не жалеет. Но потом, как гром среди ясного неба, грянули неожиданные дурные вести.

- За последние пять лет в нашем доме было четыре капремонта, в том числе перед чемпионатом мира по футболу Фонд капремонта сделал нам новую крышу, - рассказала Елена Миронова в эфире «Радио КП» (Самара 98.2 FM). – Но после окончания последнего из этих ремонтов, в августе 2022 года мы неожиданно получили на руки, даже не под роспись, документ за подписью первого замглавы администрации города Владимира Василенко о том, что наш дом признан аварийным и подлежащим реконструкции. Причем датирован этот документ был маем 2022 года, то есть капремонт в доме проводили уже после этого. Было указано, что собственники помещений должны прийти в мэрию, получить задание на проведение реконструкции и капремонта и выполнить их в течение двух лет. Мягко сказать, мы были удивлены. Мы провели общее собрание, написали коллективное обращение к главе Самарского района с просьбой прояснить ситуацию.

Дом пережил четыре капремонта за пять лет. Фото: Елена Миронова

«Эксперт что, просто взлетел?»

Полученный ответ лишь усилил недоумение людей.

- Как выяснилось, за последние три года наш дом дважды проходил техническую экспертизу – сначала ее делало некое «АБ «Вира», в 2020 году, а потом 2021 году – питерская фирма «Диазис», - рассказывает Елена Миронова. – На основании выводов этих экспертиз межведомственная комиссия решила, что наш дом аварийный.

Однако познакомившись с документами и выводами «экспертов», жители ахнули: они просто не могли поверить, что про их дома могли написать такое.

- В техническом заключении было сказано, что наша новая крыша, которую капитально перекрыли к мундиалю 2018 года имеет износ в 65%, что наши окна, в основном у всех пластиковые – тоже 65% износа, все металлические конструкции - так же, - перечисляет Елена Миронова. - Для того, чтобы хотя бы увидеть чердачное помещение и оценить его состояние, эксперт должен был попасть туда либо из моей квартиры, либо из квартиры моей соседки. Но мы его в глаза не видели. Он что, просто взлетел? В протоколе также указано, что наш кирпичный жом является деревянным и его износ 700%. Кроме того, в протоколе значится, что в моей квартире прописано еще два человека. Но они уже четыре года не прописаны - я купила у них квартиру. В общем, у нас масса вопросов. А еще в протоколе указано, что заседания межведомственной комиссии проводились в присутствии собственников жилых помещений. А нас там не было. Нас никто не извещал ни о заседаниях межведомственной комиссии, ни о проведении технического обследования.

Взволнованные жители принялись писать во все инстанции и даже добились личного приема у главы города, на котором присутствовали представители департамента управления имуществом.

- Сотрудник департамента нам прямо заявил, что после реконструкции дом переведут в нежилой фонд и мы туда больше не вернемся, - с ужасом рассказывает Елена Миронова. – Как же так? Ведь мы все – собственники жилья, в доме нет ни одной муниципальной квартиры, мы поддерживаем здание в хорошем состоянии практически полностью за свой счет, делаем дорогостоящие ремонты. Как можно принимать такие решения у нас за спиной, да еще на основании экспертизы, которая вызывает у нас большие сомнения?

Ситуации повторяются

История «Дома с якорем» как две капли воды похожа на историю другого исторического здания – Дома просвещенцев, который также признали аварийным и постановили снести на основании сомнительного заключения экспертизы. Жители не смирились, обратились в суд и сумели добиться повторной экспертизы и вывода дома из списка аварийных.

- Ситуации похожи – буквально один в один,- говорит руководитель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова. – И здесь у меня главный вопрос к тому, как работает межведомственная комиссия. Получается, на объект никто не выходил, техническую экспертизу тоже делали без выхода на объект. Это либо халатность, либо кто-то заинтересован в этом здании. Почему в городе вообще возникают такие ситуации? На каком этапе происходит сбой – во время заседания межведомственной комиссии? Во время проведения технической экспертизы? Но ситуации повторяются, и это факт.

Руководитель Управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев подтвердил: он знаком с ситуацией.

- Здание является памятником архитектуры, в реестре оно записано как «жилой дом», но в народе получило название «дом с якорем» или «капитанский дом», это связано с якорем на фасаде объекта и историей здания, - рассказал Иван Стафеев журналисту «КП-Самара». - Граждане были в нашем управлении, у меня на личном приеме, мы обсудили этот вопрос. В данном случае единственным основанием для отмены распоряжения о признании объекта аварийным, на чем настаивают собственники помещений, может являться только решение суда. Им необходимо подготовить пакет документов, обосновывающих их позицию. Если есть основания опровергнуть техническое заключение, а они, видимо, есть, то с этими документами надо обратиться в суд, Наше управление в таких процессах привлекается как третье лицо. Мы готовы предоставить материалы, которые подтверждают техническое состояние объекта. Там действительно был выполнен и капремонт крыши, и капремонт фасада, и мы готовы предоставить документы, которые это подтверждают.

Редакция «КП-Самара» направила в администрацию города официальный запрос, на момент публикации материала ответ на него не пришел.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

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