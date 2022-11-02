В Самаре музею подарили наследство деда-фотографа Первой мировой войны. Показываем, что там было

Музей Алабина впервые в истории получил в подарок такое уникальное оружие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зачастую люди, разбирая чердаки и кладовки в старинных домах, и не подозревают, что предки оставили им в наследство ценные реликвии, которые можно считать бесценными. Кто-то пытается продать антиквариат самостоятельно, кто-то пользуется услугами оценщиков, но существуют люди, которые дарят найденные редкости музею на безвозмездной основе. Так, наследство их предков точно сохранится в целости и сохранности, а новые и новые поколения будут помнить о том времени, когда эти вещи использовались обычными людьми в обиходе.

Юрий Самодуров в ноябре 2022 года принес в музей имени Алабина в Самаре сверток, в котором были три ружья. Уникальное оружие досталось мужчине от его дедушки Бондарева Петра Петровича, который работал фотографом в Первую мировую войну. Оружие трепетно хранилось из поколения в поколение в семье. Юрий Вадимович – человек с активной гражданской позицией, который ведет общественную деятельность. Мужчина начал опасаться, что древние ружья вызовут интерес правоохранительных органов, поэтому он решил передать реликвию в самарский музей.

Самарцу реликвия перешла по наследству от дедушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники музея были в восторге от такого дара. Коллекция музейного оружия в настоящее время насчитывает около 300 единиц наименований, но таких уникальных ружей в музее нет. Юрий Самодуров на собственные средства произвел экспертную оценку своего наследства и после уже со всеми официальными документами передал ружья музею.

Оружие были сделано очень тщательно европейскими мастерами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Эти ружья абсолютно соответствуют музейной ценности. Они были тщательно изготовлены в 19 веке из дамасской стали. Одно из них из Бельгии, другое из Германии, а третье из Чехии. Это образцы оружейного искусства, они прекрасны, - говорит главный хранитель музея Анна Ратнер.

Ружья были изготовлены в 19 веке и по сей день находятся в рабочем состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно экспертной оценке, древние ружья полностью в рабочем состоянии. Их стоимость для коллекционеров может достигать десятки тысяч долларов. Для самарского музея это первый случай дарения такого уникального оружия.

- Обычно в музей приносят то, что жалко выбросить. Нам приносят транзисторы, радиоприемники, старые магнитолы, предметы быта, картины и фотографии. Мы с удовольствием принимаем в музей редкие вещи, которые после оценки становятся предметами новых экспозиций. Если вы сомневаетесь, что вещь действительно может иметь культурную ценность, лучше принести ее в музей, а мы уже поможем разобраться в этом, - говорит Анна Ратнер.

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