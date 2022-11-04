Погода в Самаре на выходные до 6 ноября 2022: гололедица и снег с дождем

В Самаре прогнозируют снег с дождем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные во время Дня народного единства ожидается мокрый снег и до +1 градуса, сообщает Приволжское УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается на выходных до 6 ноября 2022.

По данным синоптиков, в День народного единства, 4 ноября, ожидается +1, +3 градуса. Также ожидается мокрый снег и гололедица. Кроме того, в первой половине дня возможен туман при видимости 500 метров и менее.

В субботу и воскресенье прогнозируют от -1 до +4 градусов. Если в субботу снова будет мокрый снег, то в воскресенье осадков не ожидается.

Как сообщают в Приволжском УГМС, в начале следующей недели осадки прекратятся, температура воздуха будет меняться от слабоотрицательных до слабоположительных значений. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителей призывают быть внимательнее на дорогах.

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