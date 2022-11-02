Улицы завалило снегом: что натворила ночная метель в Самарской области 2 ноября 2022 года

Снег укрыл плотным покрывалом землю и украсил голые ветки деревьев в Клявлино / Фото: Татьяна Столярова
Фото: СОЦСЕТИ
На Самарскую область в ночь с 1 на 2 ноября 2022 года обрушился первый серьезный снегопад. Он пришел со стороны Оренбуржья, где накануне укрыл несколько районов 20-сантиметровым белым покрывалом. В 63 регионе снег захватил большинство муниципалитетов, но до Самары почти не добрался. Очевидцы поделились в соцсетях фото. Показываем, что натворила ночная метель в Самарской области 2 ноября 2022 года.
Первые снимки последствий снегопада появились из Похвистнева. Там снег укрыл землю плотным слоем и даже кое-где намел сугробы.
- Пора доставать лопаты, - комментируют жители региона.
Похвистневе ночью была сильная метель / Фото: Ирина Морковская
Фото: СОЦСЕТИ
Добрался снег и до села Клявлино. Он украсил ветки деревьев, которые уже почти полностью растеряли свои листья. Ночной снегопад наблюдали и жители Отрадного. Белые хлопья укрыли дороги, лавочки и машины.
В Отрадном снег укрыл пешеходные дорожки и лавочки / Фото: Мария Торхова
Фото: СОЦСЕТИ
Захватила метель и Кинель, Исаклы, Сергиевск, Нефтегорск. Там снег укрыл землю пушистым покрывалом.
Захватил ночной снегопад и Исаклы / Фото: Ольга Бороненко
Фото: СОЦСЕТИ
В Нефтегорске в битве встретились осень и зима / Фото: Ольга Трутнева
Фото: СОЦСЕТИ
А вот до Чапаевска снегопад не добрался. По словам местных жителей, в городе по-прежнему властвует осень. О том, что там были осадки, можно судить по мокрому асфальту. Если туда и заглянул снег, то очень ненадолго, и быстро растаяв.
В Чапаевске по-прежнему властвует осень
Фото: СОЦСЕТИ
В Самаре похожая ситуация. Здесь особой метели ночью не было. Снег немного припорошил землю, укрыл машины и остался лежать тонким слоем на листьях деревьев.
В Самаре снег лишь немного припорошил землю / Фото: Евгений Берглезов
Фото: СОЦСЕТИ
В Тольятти сегодня ночью только бушевал сильный ветер. Он повалил остановку на улице 40 лет Победы. Павильон завалился на «спину». Как сообщили в мэрии Автограда, скоро дорожные службы займутся восстановлением.
В Тольятти ураганный ветер повалил остановку
Фото: СОЦСЕТИ
Напомним, на среду, 2 ноября 2022 года, в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Сегодня днем местами по региону ожидаются сильный снег и метель, при которой видимость может упасть до 500-1000 метров. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы и снежного наката. МЧС призывает жителей губернии быть осторожнее.