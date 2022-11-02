Улицы завалило снегом: что натворила ночная метель в Самарской области 2 ноября 2022 года

Снег укрыл плотным покрывалом землю и украсил голые ветки деревьев в Клявлино / Фото: Татьяна Столярова Фото: СОЦСЕТИ

На Самарскую область в ночь с 1 на 2 ноября 2022 года обрушился первый серьезный снегопад. Он пришел со стороны Оренбуржья, где накануне укрыл несколько районов 20-сантиметровым белым покрывалом. В 63 регионе снег захватил большинство муниципалитетов, но до Самары почти не добрался. Очевидцы поделились в соцсетях фото. Показываем, что натворила ночная метель в Самарской области 2 ноября 2022 года.

Первые снимки последствий снегопада появились из Похвистнева. Там снег укрыл землю плотным слоем и даже кое-где намел сугробы.

- Пора доставать лопаты, - комментируют жители региона.

Похвистневе ночью была сильная метель / Фото: Ирина Морковская Фото: СОЦСЕТИ

Добрался снег и до села Клявлино. Он украсил ветки деревьев, которые уже почти полностью растеряли свои листья. Ночной снегопад наблюдали и жители Отрадного. Белые хлопья укрыли дороги, лавочки и машины.

В Отрадном снег укрыл пешеходные дорожки и лавочки / Фото: Мария Торхова Фото: СОЦСЕТИ

Захватила метель и Кинель, Исаклы, Сергиевск, Нефтегорск. Там снег укрыл землю пушистым покрывалом.

Захватил ночной снегопад и Исаклы / Фото: Ольга Бороненко Фото: СОЦСЕТИ

В Нефтегорске в битве встретились осень и зима / Фото: Ольга Трутнева Фото: СОЦСЕТИ

А вот до Чапаевска снегопад не добрался. По словам местных жителей, в городе по-прежнему властвует осень. О том, что там были осадки, можно судить по мокрому асфальту. Если туда и заглянул снег, то очень ненадолго, и быстро растаяв.

В Чапаевске по-прежнему властвует осень Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре похожая ситуация. Здесь особой метели ночью не было. Снег немного припорошил землю, укрыл машины и остался лежать тонким слоем на листьях деревьев.

В Самаре снег лишь немного припорошил землю / Фото: Евгений Берглезов Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти сегодня ночью только бушевал сильный ветер. Он повалил остановку на улице 40 лет Победы. Павильон завалился на «спину». Как сообщили в мэрии Автограда, скоро дорожные службы займутся восстановлением.

В Тольятти ураганный ветер повалил остановку Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, на среду, 2 ноября 2022 года, в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Сегодня днем местами по региону ожидаются сильный снег и метель, при которой видимость может упасть до 500-1000 метров. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы и снежного наката. МЧС призывает жителей губернии быть осторожнее.