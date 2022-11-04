Что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 4 ноября 2022

Рассказываем о последних событиях в Самаре за выходные

В Самаре подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции заключили под стражу, бойцам в зоне СВО доставили партию печей «Самарочка», а в первые дни ноября в регионе прошел настоящий снегопад. Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшую неделю по состоянию на 4 ноября 2022.

В Самаре заключили под стражу подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции. Тело молодой женщины с ножевым ранением обнаружили около ночного клуба «Карамболь». Девушка отдыхала в клубе с подругой, когда к ним подошли молодые люди, чтобы познакомиться. После того, как они отказали, начался конфликт, во время которого один из мужчин ударил девушку ножом. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Самаре предлагают оснастить школы магнитными замками. Таким образом, хотят сделать школы безопаснее. Вопросы безопасности в школах снова поднимают после трагедий в учебных заведениях Казани и Ижевска. Звучат разные предложения, в частности, установка турникетов и организация охраны силами сотрудников Росгвардии.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ректора СГЭУ Светланы Ашмариной и замначальника отдела Ларисы Березовской. По версии следствия, ректор заключила договор на проведение научных работ с владивостоксим вузом. Как выяснилось, исследования содержали недостоверные данные. После передачи выполненных работ на расчетные счета университета поступило 3,5 млн рублей. Из этих средств, считает следствие, Ашмарина незаконно выплатила премии на 1,4 млн рублей, часть этих денег были переданы сотрудниками ректору.

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что в регионе выполнен план по частичной мобилизации. При этом, он не исключает, что жителей региона могут продолжить вызывать в военкоматы, но делать это будут для уточнения данных.

Партия печей «Самарочка» поступила в распоряжение бойцов в зоне СВО. Печь уникальной конструкции создана, фактически, по запросам участников спецоперации, которые просили, чтобы печь экономно тратила топливо и не вырабатывала много дыма. В Самаре с таким запросом справились, сейчас планируют изготовить еще сотню печей, которые распределят по подразделениям.

В первые числа ноября на Самару обрушился самый настоящий снегопад. Жители региона делились в соцсетях фотографиями, на некоторых из которых запечатлены уже довольно большие сугробы. Мокрый снег будет идти в регионе еще пару дней, но в начале следующей недели, по прогнозам синоптиков, осадки прекратятся.

Новый начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов рассказал, как теперь будет работать самарская полиция. Он выразил озабоченность роста числа преступлений в регионе, обозначил намерение решить вопрос с пробками на дорогах и заявил, что на улицах города увеличится количество патрулей ППС и ДПС.