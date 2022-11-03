Убийцу самарской «Мисс полиция - 2019» заключили под стражу на 2 месяца

Романа К. привели в зал в кандалах под конвоем. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Рано утром, 2 ноября 2022 года, возле ночного клуба «Карамболь» в Самаре было найдено тело молодой женщины с ножевым ранением в груди. Жертвой оказалась инспектор ПДН 30-летняя Ирина Янковская. Через некоторое время был задержан и подозреваемый в убийстве - 33-летний Роман К. В четверг, 3 ноября, в суде Советского района была избрана мера пресечения для обвиняемого.

Суд начался с опозданием, уже поздно вечером. Романа К. привели в зал в кандалах под конвоем. Судья рассмотрел ходатайство и разрешил представителям прессы вести фото и видео съемку. После этого Роману К. вдруг стало плохо и он попросил вызвать скорую помощь. Медики приехали достаточно оперативно. Они оказали помощь и удалились. Судебное заседание было продолжено.

Заслушав ходатайство следователя, которое поддержал прокурор, суд постановил заключить Романа К. под стражу на 2 месяца, до 1 января 2023 года.

Напомним, ЧП возле увеселительного самарского заведения произошло под утро, 2 ноября 2022 года. Как стало известно, к Ирине Янковской, которая отдыхала в клубе с подругой, подошли молодые люди, чтобы познакомиться. Девушки отказались, начался конфликт. Словесная перепалка переросла практически в драку - Ирина дала пощечину одному из кавалеров, а тот не выдержал унижения и вонзил нож в грудь девушки. После преступления молодой человек сел в припаркованный возле клуба отечественный автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

На поиски подозреваемого выехал лично начальник уголовного розыска полковник полиции Павел Жилюнов. Уже к вечеру полицейские задержали Романа К., который на допросе рассказал, зачем он убил молодую сотрудницу полиции.

Расследование уголовного дела продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Отказала и ударила по лицу»: убийца рассказал, за что вонзил нож в грудь «Мисс полиции» в Самаре (подробности)

Любящая мать, королева красоты, страж порядка: что известно о полицейской, которую зверски зарезали в Самаре (подробности)

Большую часть жизни провел в тюрьме: что известно об убийце самарской «Мисс Полиция-2019» (подробности)