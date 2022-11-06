«Около наших ворот были моменты, которые могли закончиться голами»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Торпедо» 6 октября 2022

Игорь Осинькин не считает, что победа над «Торпедо» далась его команде легко Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» в 16-м туре РПЛ на стадионе «Лужники» победили московское «Торпедо» со счетом 2:0. Рассказываем, что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Торпедо» 6 ноября 2022.

Игорь Осинькин: «У хозяев даже намека не было на то, чтобы бросить играть»

Главный тренер «Крыльев» рассказал, что еще до матча самарцы ожидали, что у соперника будет настрой заработать очки именно в этой игре. Сейчас «Торпедо» находится на последнем месте в турнирной таблице и следующий матч проведет с лидером чемпионата санкт-петербургским «Зенитом».

- Мы понимали, что будет давление, и нам надо было построить игру так, чтобы выдержать это давление и получить свои моменты, - сказал Осинькин, отметив, что в итоге это и получилось.

- Надо отдать должное хозяевам, при счете 0:2 у них даже намека не было на то, чтобы бросить играть, и в концовке у наших ворот было два момента, которые могли закончиться голами, - продолжил главный тренер «Крыльев».

Вместе с тем, Осинькин не назвал эту победу легкой, отметив, что в концовке встречи его подопечные позволяли хозяевам слишком часто контролировать мяч.

Андрей Талалаев: «Мы рассчитывали забить со стандарта, «Крылья» в этом не сильны»

- Давно не было такого неосмысленного, разобранного тайма в исполнении моей команды, - сказал после матча главный тренер «Торпедо» и отметил, что в перерыве были внесены определенные коррективы.

- Пропустили гол со стандарта, хотя «Крылья» не сильны в этом компоненте, наоборот, мы рассчитывали со стандарта забить, - продолжал Талалаев и отметил, что предупреждал команду о возможных контратаках самарцев после стандартов хозяев.

Кроме того, Талалаев отметил, что игроки «Крыльев» работали с мячом с такой скоростью, которую его футболисты поддержать не смогли.

После этого матча «Крылья» с 20-ю очками занимают десятое место в турнирной таблице, следующую игру самарцы проведут на домашнем стадионе «Солидарность Самара Арена», когда встретятся с «Ростовом». Матч запланирован на 12 ноября (суббота).

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