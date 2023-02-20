Льдина перерубила кость: в Самаре 11-летний мальчик чудом остался жив после схода наледи с крыши

Школьник на целый год был прикован к инвалидному креслу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

26 марта 2022 года 11-летний Сережа (имя изменено – прим. ред.) вместе со своим младшим братом пошел в гости к однокласснику на улицу Часовую, 6 в Самаре. Мальчишки сначала гуляли с собакой, а после играли возле подъезда в снежки. Внезапно раздался грохот и с крыши на ребят обрушилась настоящая лавина. Младший братик и одноклассник стояли чуть дальше, а вот Сережа оказался в самом эпицентре снежного ската. Прямо на ребенка с высоты четвертого этажа рухнула ледяная метровая глыба толщиной более 5 сантиметров. Как гильотина она буквально прорубила мальчику бедренную кость.

11-летний школьник перенес три операции под общим наркозом и почти год не мог ходить Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прошел почти год с того жуткого дня на улице Часовой. Мальчик перенес три серьезные операции, он пережил несколько общих наркозов, только недавно ему сняли спицы. Все это время отец школьника Алексей пытается наказать ответственных за произошедшее, но это оказалось не так-то просто. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться самарцу в попытке добиться справедливости, журналисту «КП-Самара» рассказал сам отец 11-летнего Сережи.

Дети играли возле подъезда, когда с крыши рухнул снег

ЧП произошло 26 марта, а на следующий день, когда сын был уже на больничной койке и отходил от экстренной операции, Алексей приехал к тому самому дому №6 на улице Часовой. Отец хотел собственными глазами увидеть то место, где произошла трагедия. Перед третьим подъездом лежала та самая льдина, разбитая на осколки, а с крыши все еще угрожающе свисал снег.

- Я решил выяснить, кто ответственный за уборку снега с крыши по данному адресу. Выяснилось, что обслуживанием здания занимается УК «Грас». Однако коммунальщики мне сообщили, что шестиподъездный дом разделен пополам с ТСЖ. Именно товариществу принадлежит третий подъезд, возле которого моего сына накрыла лавина со льдом, - рассказывает «Комсомолке» Алексей.

Фото было сделано на следующий день. Осколки упавшей на мальчика глыбы разбросаны перед подъездом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Алексей нашел председателя ТСЖ, им оказался предприниматель Олег Б. Однако мужчина яро отказывался признавать вину в случившемся и всячески старался уйти от разговора с отцом мальчика.

- Дошло до того, что председатель ТСЖ даже начал говорить о том, что ребенок сам где-то повредил ногу и «перекатился на его территорию», - возмущается отец мальчика.

Записи с камер исчезли

Отец обратился за консультацией к знакомым юристам, которые посоветовали написать заявление в Следственный комитет. Заявление в полицию уже было, как только мальчика забрала скорая помощь. Через день отец снова пришел во двор на Часовой, 6, а снег все еще так и свисал с крыши прямо над подъездом. Мужчина заметил камеру видеонаблюдения, которая направлена прямо на место ЧП, и снова пошел к председателю.

- Мне сообщили, что записи с камеры нет и вообще она не работает. Однако, забегая вперед, однажды Б. обмолвился, что видел эту съемку собственными глазами, - говорит Алексей.

В понедельник, 30 марта 2022 года, к дому приехала комиссия. Но за четыре дня рабочие уже успели убрать снег и территорию, где лежали осколки льдины. Кроме того, председатель ТСЖ повесил на входе табличку с предупреждением о сходе снега и даже натянул ограждающую ленту. Чиновникам оставалось лишь зафиксировать эти факты и выслушать историю со слов самого Б..

- Он говорил комиссии, что мой сын сам упал с какого-то гаража, хотя в заключении экспертизы указано, что перелом был вследствие удара тупым предметом, - рассказывает нам отец мальчика.

Экспертиза показала, что перелом был получен вследствие удара тупым предметом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Алексею удалось довести дело до суда. Рассматривалось два дела – по гражданскому иску на компенсацию в 1 миллион рублей семье пострадавшего Сережи, также было возбуждено уголовное дело.

С крыши все еще свисал снег Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гражданский иск был рассмотрен по неизвестным причинам раньше, чем уголовное дело поступило в суд. Он был удовлетворен, но сразу же поступила апелляция в областной суд.

- На заседании по гражданскому иску судья сообщила, что решение по обжалованию ей будет принято после того, как завершится процесс по уголовному делу и будет объявлен виновный. Но в этот момент дело было уже в шестой раз возвращено на доследование, и процесс даже не начинался, - говорит самарец.

Дело сдвинулось после публикации в соцсетях

История снова зависла в неопределенности. Алексей принял решение написать пост в социальных сетях с надеждой, что его увидят вышестоящие органы и дело наконец-то сдвинется с мертвой точки. Так и вышло, буквально через 10 минут после публикации самарцу позвонили из прокуратуры, а через неделю в Октябрьском районном суде Самары состоялось первое заседание по уголовному делу. В качестве ответчика – председатель ТСЖ Олег Б.

К приезду комиссии возле дома появились предупреждающие таблички и ленточки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В настоящее время судебное следствие подходит к концу, Олег Б. так и не признает свою вину в случившемся. 22 февраля 2023 года состоятся прения сторон, где прокурор обозначит свою позицию по обвинению. Алексей не знает, чем все может закончится, ведь за этот нелегкий год его семью ждало много потрясений и разочарований. Ясно лишь одно, маленький Сережа сейчас нуждается в длительной реабилитации. После снятия спиц он уже может ходить, но все еще очень сильно хромает. Отец очень надеется, что травма не сильно будет беспокоить его сына в будущем и совсем скоро его здоровье восстановится. Но простить халатность ТСЖ и активное непризнание виновности, из-за чего его ребенок столько натерпелся, он уже не сможет.

Несмотря на то, что идет суд по поводу халатной работы коммунальных служб, на улице Часовой, 6 и в этом году наблюдается все та же картина – с крыши свисают огромные льдины. Страшно представить, сколько еще человек, в том числе детей, могут стать их жертвами.

Это фото было сделано в феврале 2023 года. Ситуация с уборкой крыши на улице Часовой, 6 не изменилась Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Редакция «КП-Самара» направила запрос в компетентные органы, чтобы данную ситуацию поставили на контроль.

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