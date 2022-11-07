Погода в Самаре на неделю до 11 ноября 2022: ожидается от -1 до +4 градусов

В Самаре ожидается от -1 до +4 градусов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В предстоящую рабочую неделю в Самарской области ожидается от -1 до +4 градусов тепла, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящую рабочую неделю до 11 ноября 2022.

По данным синоптиков, на этой неделе будет от -1 до +4 градусов, примерно такие же температуры ожидаются в ночное время.

Если в предыдущие дни часто шел снег с дождем, то на этой неделе осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Как сообщают в Приволжском УГМС, циклонический вихрь, вызывающий осадки в Среднем Поволжье в последнее время, отошел за Урал. С запада переместился антициклон, в результате чего осадки прекратились, а температура воздуха будет меняться от слабоотрицательных до слабоположительных значений.

В дальнейшем с приближением календарной зимы температуры все чаще будут со знаком минус.

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