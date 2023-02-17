Спасают медвежат и находят тонны контрафакта: как работает Самарская таможня

Самарская таможня в ноябре 2023 года отметит 30-летие со дня образования Фото: Наталья АРТЯКОВА

После тяжелого ковидного года Самарская таможня начинает постепенно наращивать темп работы. Несмотря на сложную политическую обстановку и значительное сокращение ввоза европейских товаров в нашу страну, поставки из Азии и Китая не прекращаются. Исполняющий обязанности начальника Самарской таможни Вячеслав Капустин рассказал о работе службы в отчетный период. Рассказываем самые интересные истории с таможенных постов Самары и соседних регионов.

Вячеслав Капустин исполняет обязанности начальника Самарской таможни Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Несмотря на введенные в отношении экономики государства санкции и, как результат, нарушение действующих логистических схем поставок товаров, сегодня можно уверенно делать прогнозы на постепенное восстановление объемов внешней торговли. Также отмечено существенное увеличение ввоза в Россию иностранных автомобилей. Показатели по взиманию таможенными постами утилизационного сбора на ввозимые автомобили превысили цифры 2021 года в 18 раз, - рассказал Вячеслав Капустин на интервью «Комсомольской правды».

Более трех тысяч нарушений закона

Самарская таможня планирует продолжать ставить для себя высокие цели и обеспечивать оперативность и правомерность при проведении таможенных операций. По словам руководителя таможни, для этого налаживается дальнейшее развитие цифровизации, в том числе в работе мобильных групп таможни. Автоматизация на таможенных пунктах помогла сократить время обработки документов с полутора часов до 15 минут.

Что касается подведения итогов, то в 2022 году по трем регионам, которые отвечает Самарская таможенная служба (Самарская, Оренбургская и Ульяновская области), было вынесено более трех тысяч постановлений о назначении административных наказаний по административным нарушениям на сумму более 46 миллионов рублей. Возбуждено 30 уголовных дел, большинство по контрабанде наркотиков. Если брать Самарскую область, то у нас за год таможенники возбудили 1755 административных дел, что на 23% больше, чем в предыдущем году.

Люди заказывают запрещенные лекарства через Интернет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Крокодилы, медведи и психотропные препараты

Вячеслав Капустин рассказал нам о самых интересных случаях, которые произошли на таможенных постах. Сотрудники службы часто сталкиваются с необычными людьми, которые пытаются нарушить закон и привезти из других стран запрещенные вещи. Часто это нелегальные сувениры, редкие кораллы с моря или даже оружие, но в чемоданах порой находят и совсем странные предметы.

Так, в прошлом году таможенники в аэропорту Курумоч задержали пассажира, который привез из-за рубежа чучела крокодильчиков. Начинающий таксидермист не смог предоставить разрешение на чучела и их изъяли на таможенном контроле. К сожалению, Самарская таможня не может оставлять себе изъятые интересные вещи, их дальнейшая судьба решается судом. Крокодилов передали в местный музей в качестве экспонатов, в музеи и научные центры при вузах обычно отправляют и редкие кораллы с морского дна.

Изъятые экспонаты передаются в музеи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В главном управлении Самарской таможни есть небольшой музей. Журналисту «Комсомолки» представилась возможность посетить выставочный зал, где собрана информация о работе службы за многие десятилетия. Помимо справочников и альбомов с историей среди экспонатов музея есть и образцы изъятых на пропускных пунктах запрещенных предметов. Среди необычных находок мы встретили книгу с пистолетом внутри, различные тайники в сигаретных пачках и обертках из-под конфет, а также скорлупки от орехов с наркотиками внутри и самодельное холодное оружие.

В музее главного управления представлены несколько интересных экспонатов Фото: Наталья АРТЯКОВА

Но не только наркотики, оружие и безакцизные товары запрещены на ввоз. Не редко таможенникам приходится сталкиваться и с нарушениями перевозки животных, в том числе и диких.

- В прошлом году нам удалось задержать водителя, который перевозил четверых маленьких медвежат. Разрешения на это у него, естественно не было, поэтому было возбуждено дело. Сейчас малыши в порядке, их осмотрели ветеринарные врачи. Однако медвежата были рождены в неволе, поэтому отпускать их в естественную среду нельзя. Сейчас судом будет решаться вопрос о месте их дальнейшего обитания. Они сейчас находятся в реабилитационном центре для диких животных, - говорит исполняющий обязанности руководителя таможни.

Медвежата сейчас в безопасности Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Таможенник должен быть готов ко всему

Самарским таможенникам приходится сталкиваться в своей работе не только с необычными предметами в чемоданах или в багажниках автомобилей, но и с самими нарушителями, которые порой ведут себя неадекватно на постах контроля. По словам Вячеслава Капустина, хороший таможенник должен обладать хорошей интуицией и стрессоустойчивостью, чтобы грамотно работать в различных ситуациях.

- Бывают случаи, когда нарушители сбегают. Таможенникам нельзя проводить преследование, это работа других правоохранительных органов, с которыми мы тесно сотрудничаем. Однажды на пункте контроля был выявлен нарушитель, но приказ остановиться он проигнорировал. Наружным постам ГИБДД и ППС были переданы данные его автомобиля, а через два часа преступника обнаружили в соседней республике. Этот сумасшедший гнал по трассе так быстро, что преодолел больше тысячи километров за рекордное время. Но от нас еще никто не смог скрыться, поэтому он получил заслуженное наказание в виде штрафа за незаконную перевозку товаров, - рассказал нам таможенник.

Бывает и такое, когда водители оставляют свои автомобили на трассах и просто сбегают на своих двоих. Автомобиль при этом они закрывают, но таможенники выставляют рядом свои патрули и ждут, когда владелец вернется. Нарушители могут не появляться день, два, две недели, но все это время его брошенный автомобиль находится под пристальным наблюдением. Через время все водители возвращаются, тогда и проверки уже не избежать.

Самарская таможня отмечает в этом году 30-летие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Лучше не рисковать

Помимо стрессоустойчивости хороший таможенник должен обладать большой проницательностью. В Самарской таможне для сотрудников организованы специальные курсы дополнительной подготовки «Визуальная диагностика лиц, представляющих профессиональный интерес», где их учат «видеть» людей насквозь и визуально выявлять нарушителя. По словам исполняющего обязанности руководителя службы, работать в таможне не сложно, если человек разбирается в законах. Но не только сами сотрудники должны изучать правовую сторону вопроса. Вячеслав Капустин дал совет всем туристам и перевозчикам, чтобы не стать заложником обстоятельств, ведь незнание закона не освобождает от ответственности.

- На всех пропускных пунктах есть стойки информации и стенды, где прописаны все правила. Порой люди не хотят читать это, поэтому попадают в неприятные ситуации на контроле. Помимо штрафа можно же получить даже реальный срок заключения, поэтому лучше изучить все и не рисковать, - советует самарский таможенник.

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