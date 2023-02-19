«Иди сюда, бестолочь»: в Самаре дворник и депутат спасли напуганную породистую собаку, которая провалилась в колодец

Напуганная собака громко звала на помощь, и ее услышали Фото: принтскрин видео.

«Иди сюда, бестолочь!», - ласково с иронией обращается к собаке депутат Советского района Самары Василий Попов, который за несколько минут до этого вытащил напуганное животное из колодца в заброшенном здании на улице Витебской в Самаре.

18 февраля 2023 года самарский видеоблогер Евгений Щекин опубликовал в социальных сетях видео, на котором храбрый мужчина с помощью автомобильного буксировочного троса спасает собаку породы Хаски из колодца в заброшенном здании. Автор ролика рассказал журналисту «КП-Самара», как он оказался на месте происшествия.

- О случившемся я узнал в одном из городских чатов и сразу поехал на место ЧП. Около часа дня, когда я туда прибыл, то увидел Василия Александровича, который тросом пытается вытащить испуганную породистую собаку из колодца внутри заброшенного здания, - рассказывает Евгений Щекин.

На помощь пришел депутат гордумы

Собака была в ошейнике и очень напугана, никто не знает, сколько она просидела в бетонной темнице. Как рассказал нам Василий, о случившемся он узнал от местного дворника, который позвонил депутату, чтобы посоветоваться о спасении животного. Василий предложил подставить лестницу, но это не помогло. Тогда супруга мужчины отправила его на помощь к дворнику, с собой он на всякий случай прихватил буксировочный трос.

- Дворник услышал в заброшенном здании собачий вой и визг. Он позвонил мне, потому что я живу совсем рядом с этим местом, - говорит Василий Попов.

Мужчина ловко накинул удавку и вытянул животное из колодца Фото: принтскрин видео.

Спускаться самому к неизвестному напуганному животному в глубокий узкий колодец было опасно, поэтому на ум пришла идея воспользоваться прихваченным тросом. Василий смастерил удавку и ловко накинул ее на собаку. Через пару мгновений животное было на поверхности.

- Нам показалось, что это была девочка, так как на ней был розовый ошейник. Она была очень напугана и норовила укусить меня, пока я пытался снять с нее петлю. В итоге пес был освобожден и умчался прочь от заброшенного здания, - рассказал депутат.

Спасенный пес так и норовил укусить своего спасителя Фото: принтскрин видео.

Спасает собак уже не в первый раз

Как выяснилось, Василий Попов не в первый раз принимает участие в спасении собак, попавших в беду. Шесть лет назад он приютил у себя на даче брошенного породистого пса, которого выбросили предыдущие хозяева. Еще некоторое время назад супруги нашли выброшенных на улицу щенков. Василий с женой ездили к ветеринарам, публиковали объявления, развозили их по новым хозяевам. А буквально за пару дней до истории с Хаски, к Василию прибилась собака с металлическим тросом на шее. Неравнодушный мужчина помог животному избавиться от опасной удавки.

- Я постоянно сталкиваюсь с собаками, которые попали в беду. Будто их магнитом ко мне тянет. Конечно, брошенные животные как никто другой заслуживают человеческой любви и заботы, ведь они не сами выбрали себе такую судьбу, - говорит самарец.

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