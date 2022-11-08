Лунное затмение 8 ноября 2022: можно ли увидеть в Самаре

Затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Фото - планетарий Самарского университета

Полное лунное затмение произойдет 8 ноября 2022. Астрономическое явление смогут наблюдать жители восточных регионов России. Рассказываем, будет ли видно хоть что-нибудь в Самаре во время лунного затмения 8 ноября 2022.

Когда будет затмение

Наблюдать затмение смогут жители Дальнего Востока, Якутии и Забайкалья, большую часть затмения увидят в Центральной Сибири, сообщают в планетарии Самарского университета.

Луна начнет входить в земную тень в 12:09 (здесь и далее – московское время). Полное затмение начнется в 13:17. Полная фаза продлится до 14:42. В 15:49 Луна выйдет из тени Земли.

Те, кто смогут наблюдать это уникальное природное явление, смогут увидеть, как меняется цвет Луны от темно-красного до оранжевого или от коричневого до темно-серого.

Затмение можно наблюдать в телескоп, бинокль или невооруженным глазом. Конечно, в том случае, если его видно.

Будет ли видно затмение из Самары

В Самаре в этот раз затмение видно не будет. Как рассказал «КП-Самара» директор самарского клуба любителей астрономии Евгений Баранский, в Самаре установилась облачная погода, плюс к тому затмение полутеневое, зарегистрировать его, фактически, можно только при помощи фотосъемки.

Затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Солнечное затмение наблюдается, когда посередине оказывается Луна, а лунное – когда в середине находится Земля. За год происходит от 2 до 5 солнечных и от 2 до 4 лунных затмений.

Примечательно, что во время затмения Луна закроет планету Уран. Это явление смогут наблюдать от Камчатки до Урала.

Ранее в Самаре наблюдали частное солнечное затмение. Несмотря на пасмурную погоду, жителям города удалось разглядеть астрономическое явление среди облаков и поделиться в соцсетях фотографиями, которые показывали и мы.

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