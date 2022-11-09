«Это будет место силы»: чем удивят самарцев реставрированный Дом со слонами и другие памятники архитектуры

Памятник медленно приходил в негодность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн дал большое интервью журналистам «Комсомольской правды». Мы уже опубликовали первую часть с ответами на вопросы о точечной застройке, частичной мобилизации, законе против ЛГБТ и других инициативах. Вот что рассказал депутат о городских проектах, которые он курирует – как преобразятся знаковые объекты и чем они удивят горожан?

- Вы курируете реставрацию сразу нескольких важных для Самары объектов – Дома Маштакова, Фабрики-кухни, Дома со слонами. Как оцениваете темпы и тенденцию в целом? Ведь много лет ничего не делалось…

- Не делалось и системно не делается. Могу продолжить список объектов, которые начали реставрировать по моей инициативе – и Покровский собор, и старообрядческая церковь, и старейший в городе Вознесенский собор, и Храм Троицы в селе Утевка, расписанный иконописцем Григорием Журавлевым, и ДК Дзержинского. Нужна некая системная программа: с одной стороны, памятники, которые необходимо реставрировать, с другой — собственники этих объектов культурного наследия, в том числе и федералы. Должны разрабатываться конкретные планы, механизмы, а также сразу прописываться кто за что отвечает. Это важно делать и в разрезе исторического поселения Самары, регламенты которого региональные власти все никак не могут утвердить.

Дом купца Маштакова уже практически отреставрирован

По Дому Маштакова работы идут полным ходом, здесь будет замечательный проект «Заварка», до конца года он должен открыться.

Фабрика-кухня – самый знаковый для меня проект в Самаре. Здесь очень большой объем работ, и нет проблем с финансированием, потому что оно идет только за счет федерального бюджета. До конца текущего года все ремонтно-строительные работы завершат, а уже весной проведем первые выставки.

Реставрация Дома со слонами тоже идет вовсю. В 2024 году мы увидим полностью обновленный замечательный памятник, который по проекту получит свой первозданный вид. При советской власти здание было изменено, перестроено, в частности, сломана открытая веранда, с которой Головкин любил любоваться самарскими закатами, и на ее месте построен актовый зал со сценой. Веранду восстановят, и там появится просто фантастическое место силы, которым я заранее горжусь. Мы договорились с городом насчет благоустройства, там появится причал, к которому смогут приставать суда, лодки. Будет идти лестница снизу, через весь склон.

Для меня было важно не просто найти средства на реставрацию, но и наполнить новым смыслом, чтобы памятник «ожил». В Самарском Политехе (СамГТУ) разработали концепцию дальнейшего использования Дачи: здесь разместится Международная школа молодых архитекторов. Но будут и часы свободного посещения, когда сюда смогут приходить все желающие. Например, было бы здорово, если бы туда ездили фотографироваться новобрачные.

- А есть ли варианты спасения элеватора?

- У элеватора есть хозяин. Пока проект на паузе, с собственником элеватора я встречался несколько раз. Понятно его желание использовать землю, но построить там высокие дома в одну высоту с элеватором – невозможно. Когда собственник приобретал его, он этого не понимал. Я ему доказал вместе с коллегами из УГООКН, что снести элеватор и построить на этом месте высотки невозможно: как только будет снесен элеватор, ограничение высотности в этой зоне застройки будет таким же, как и по всему историческому центру. Тем более что это зона охраны памятника культуры - мельницы купца Соколова.