«Бросил грабли в пень и понеслось»: блогер из Самары зарабатывает миллионы просмотров на метании странных предметов в цель

Самарец может метнуть в цель любой предмет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Кириллов из Самары в 2019 году впервые начал заниматься метанием ножей. Вскоре ему стало скучно, и он решил попробовать метнуть в цель что-то интересное. В ход пошли лопаты, грабли, ложки, карандаши и даже граненые стаканы. Сейчас у метателя более двух миллионов подписчиков, его знают интернет пользователи со всей страны и даже за её пределами. Сергей показал журналистам «КП-Самара» свое мастерство и впервые в своей практике метнул необычный предмет - масленку, которая с первого раза воткнулась в подвешенный пень.

Все началось с садовых инструментов

Три года назад Сергей Кириллов из Самары даже и не думал о том, чтобы быть известным на всю Россию и за ее пределами блогером. Мужчина работал риелтором и занимался работой по дому. Однажды Сергей вместе с детьми вышел во двор своего частного дома, ребята попросили отца научить их метать перочинные ножички в дерево. Неожиданно у мужчины стало хорошо это получаться, а малыши попросили папу усложнить задачу и метнуть в дерево... лопату!

- В ход пошли садовые инструменты, все втыкалось достаточно просто. Мы решили попробовать метнуть грабли. С первого раза не получилось, но я не останавливался и спустя несколько неудачных попыток грабли воткнулись в пень, - рассказывает журналистам «Комсомолки» самарский блогер Сергей Кириллов.

Это лишь малая часть того, что Сергей метает для своих видеороликов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сначала было баловство, а позже переросло в профессию

Детям настолько понравилось, что они предложили отцу снять процесс метания необычных предметов на видео и выложить в Интернет. Сергей создал свой ютуб-канал и начал выкладывать видеоролики. Подписчики канала начали стремительно расти, видео метателя набирали сотни комментариев и тысячи просмотров. Мужчина понял, что нужно развивать свой потенциал и зарегистрировался на других интернет-площадках под ником «МЕТАТЕЛЬ». Самарец ежедневно выкладывал видео, как он метает ножи, ложки, ножницы, ремни, карандаши и даже деревянные шпажки, а его подписчики в комментариях предлагали и другие идеи того, что можно метнуть. Его видеоролики в Тик-Ток, Вконтакте, Ютуб и на Яндекс.Дзен набирают по 9 миллионов просмотров, что является отличным результатом для блогера.

Блогер утверждает, что техника не столь важна, главное - чувствовать предмет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Раньше я никогда не занимался метанием, но у меня сразу начало получатся. Я понял, что для того, чтобы метать предметы, не нужно изучать какие-то техники – нужен лишь опыт. Многие уверены, что в этом деле большую роль играет баланс предмета, который нужно метнуть, но я скажу так, что нужно просто чувствовать предмет, неважно какой он формы и веса, - говорит Сергей Кириллов.

Эксклюзив для «Комсомолки» - метание автомобильной масленки

В доказательство своих слов Метатель эксклюзивно для «Комсомольской правды» впервые в своей практике метнул масленку. Необычный предмет ему подарила одна из фирм, которая занимается продажей инструмента и запчастей для автомобилей. Сергей не ожидал, что масленку тоже можно метнуть, но, вопреки всем ожиданиям, она с первого раза воткнулась глубоко в цель.

Специально для нас известный блогер впервые метнул автомобильную масленку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это еще раз подтверждает мои слова, что метнуть можно что угодно, вне зависимости от баланса, - отметил метатель.

Сначала Сергей планировал заниматься метанием необычных предметов ради шутки, но вскоре это хобби стало частью жизни самарца. После тяжелого пандемийного года с работой у мужчины были некоторые трудности, и он все силы начал вкладывать в развитие своего блога. Сейчас Сергей получает доход от монетизации на интернет-площадках, он официально является блогером.

Удивительного человека пригласили на ТВ-шоу

Самарский блогер достаточно быстро обрел популярность, его заметили и пригласили участвовать в телешоу про удивительных людей. Это было первое появление Сергея на телеэкране федерального масштаба. Самарец после съемок привез домой трофей – обувную ложку, которую часто демонстрирует в своих видеороликах. Метатель может воткнуть неприспособленный для этого предмет любой стороной и с любого расстояния.

Обувную ложку Сергей Кириллов бережет как трофей с телевидения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Воткнуть в дерево можно практически все»

Но все же есть вещи, которые не поддаются метанию в дерево. По большей части это гибкие предметы. Самарский блогер пробовал метать папку для бумаги, но ничего из этой затеи не вышло. Зато обложка для паспорта, которая имеет на углах металлические скобы, с легкостью воткнулась в пень.

- Опытным путем я открыл для себя много удивительного, что можно метать. В моем арсенале есть даже стеклянные стаканы. Я покупал современные граненые стаканы, но они разбиваются, а вот наш советский можно метнуть четыре раза точно – проверено, - говорит блогер.

Сергей мастерски управляется с предметами и даже может из них составить фигуры. Так, специально для журналистов «КП-Самара», мужчина метнул специальные ножи, окрашенные в российский триколор, так, что они воткнулись в дерево и составили букву «Z».

Сергей может составить из ножей любую фигуру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мечтает метнуть туфли на шпильке

Сергей не останавливается на достигнутом и пробует метать совершенно непредсказуемые вещи. Недавно блогеру подарили музыкальную трубу, после того, как он снял на видео метание флейты. Сергей готовится совершить практически невозможное, что точно шокирует публику. Когда труба будет готова к метанию (необходимо немного модернизировать мундштук), то подписчики увидят, как Сергей воткнет в дерево музыкальный инструмент.

Еще одно желание Метателя – женские туфли на шпильке. Вот уже долгое время Сергей мечтает метнуть обувь, но возможности для реализации задумки пока не представилось. Иногда Сергею присылают предметы фирменные магазины, чтобы на спор их метнуть. Однако, по словам Сергея, за все время ему ни разу не предложили метнуть шпильки, поэтому мечта так и реализовалась до сих пор.

Редакция «КП-Самара» желает Сергею Кириллову творческих успехов и креативных идей для создания эксклюзивного контента.

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