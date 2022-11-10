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Общество10 ноября 2022 15:25

«На сайтах знакомств все врут»: зачем в век интернета самарцы ходят на «быстрые свидания»

В Самаре на замену приложениям знакомств вернулись быстрые свидания
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Клуб знакомств в Самаре "Сила притяжения" помогает одиноким сердцам встретить любовь

Клуб знакомств в Самаре "Сила притяжения" помогает одиноким сердцам встретить любовь

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жительница Самары Мария Фокеева еще будучи студенткой института культуры придумала совершенно новый формат для знакомств в большом городе. Девушка училась на режиссера, а свой дипломный проект посвятила созданию необычного телешоу для соединения одиноких сердец. Создатель клуба знакомств в Самаре «Сила притяжения» Мария Фокеева рассказала журналисту «КП-Самара» о своем детище и о том, как на встречах происходит магия любви.

Дипломная работа побудила создать клуб знакомств

В 2011 году Мария вместе со своей подругой решили создать в Самаре клуб знакомств, но не обычный, а элементами тематических игр. Тогда, десять лет назад, такой формат в Самаре был в новинку, не многие решились принять участие в подобном мероприятии. Дипломированный режиссер не стала продолжать заниматься этой сферой, а уехала в другой город, чтобы развивать себя как специалиста.

Мария Фокеева придумала такой формат встреч больше 10 лет назад

Мария Фокеева придумала такой формат встреч больше 10 лет назад

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Зимой 2022 года Мария решила возобновить свой дипломный проект и продолжить помогать жителям Самары найти друг друга. Девушка договорилась с тайм-кафе «Пластилин» об аренде помещения для проведения встреч и запустила рекламу в социальных сетях, также в роли информационного партнера выступил театр, где Мария преподает режиссуру.

Мужчин на всех не хватает

Неожиданно «Сила притяжения» получила огромный отклик от жителей Самары, многие захотели принять участие в клубе и найти себе пару. Было принято решение разделить группы на возрастные категории и проводить по две встречи в месяц. Так, участники могут подать заявку в возрастной группе 22-32 года, а также 33-43 года. Но ажиотаж был замечен и среди самарцев более старшего возраста, поэтому со временем Мария планирует открыть еще одну возрастную категорию 43+.

- Больше всего нашим клубам интересуются девушки, нежели парни. На встречах присутствует равное количество девушек и молодых людей, не больше 16 человек, так как места в тайм-кафе не так уж и много, - рассказывает журналисту Мария. – Некоторые дамы ждут своей очереди на встречу несколько месяцев, но мы стараемся пригласить всех как можно быстрее, а для этого нужно, чтобы на встрече было достаточно мужчин.

Сначала люди ведут себя осторожно, но позже начинают чувствовать себя более комфортно

Сначала люди ведут себя осторожно, но позже начинают чувствовать себя более комфортно

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Журналистское расследование через собственный опыт

Журналист «КП-Самара» побывала на одной из таких встреч в категории 22-32 года и испытала на себе всю «Силу притяжения». Мероприятие проходило 6 ноября, вечером в воскресенье. Зайдя в уютное помещение, всех участников встречает добродушная и обаятельная Мария. Сотрудники тайм-кафе любезно предлагают чай и кофе, пока соберутся все участники клуба знакомств.

Никто не опоздал, в 18:00, как и было запланировано, Мария вместе с коллегой Аленой, которая помогала вести мероприятие, предложили собравшимся сесть полукругом и начать знакомство. Этот процесс напоминал детские лагеря, где вожатые проводили такие тимбилдинги для школьников, чтобы они познакомились и сплотились.

Игры на знакомство, «Крокодил» и разговоры тет-а-тет

Несмотря на то, что на встрече собрались взрослые люди, их скованное поведение чем-то напоминало тех самых школьников из детского лагеря. Мария предложила всем познакомиться, но не обычным образом, а в игре. Мы должны были назвать свое имя и знак зодиака, а каждый следующий человек повторить это еще раз. Первой сидела девушка по имени Мария, она – козерог, дальше девушка Юлия повторила имя своей соседки и назвала свое. Третьим был Дмитрий, он должен был повторить уже два имени девушек и их знаки зодиака, и так далее, пока не дойдет до последнего участника. Нас было 14 человек, конечно, не все смогли с первого раза запомнить, кого и как зовут, поэтому для удобства ведущие раздали самоклеящиеся стикеры на одежду, где все написали свои имена.

Ведущие предложили продолжить знакомство друг с другом и рассказать немного о себе. Для этого нужно было придумать три факта из своей биографии, один из которых – ложный. Задача остальных участников – отгадать, что было неправдой. Собравшиеся говорили о своих увлечениях, работе и образовании, кто-то поделился своими вкусовыми предпочтениями, а кто-то рассказал о домашних животных. Увлекательная игра очень понравилась участникам, которые немного уже начали узнавать друг друга и стали чувствовать себя в незнакомой компании комфортнее.

Далее Мария и Алена с помощью жеребьевки поделили всех на команды по два человека – мальчик и девочка. Каждая пара придумала себе название, а далее командам раздали карточки с названиями фильмов и тв-шоу. Задача команды – показать их только жестами, не используя звуки слова. Мне с партнером достался фильм «Титаник», между нами произошел следующий диалог:

- Как будем действовать? – задал мне вопрос Алексей.

- Ну, не уверена, что хочу ложиться на пол и изображать сцену, где Джек идет ко дну, а Роза дрожащими губами шепчет «Нет, пожалуйста, Джек! Не умирай!», - улыбаюсь я.

- Да, ты права, это не лучшая сцена, чтобы показать ее здесь, - согласился со мной молодой человек.

- Тогда традиционно? Сцена с распятием на корабле?

- Да, это будет проще.

Как только мы встали в позу «Титаника» присутствующие сразу же угадали этот легендарный фильм. Ну, цели запутать противника у нас не было, поэтому мы были довольны своими пятью секундами позора на импровизированной «сцене».

Самарцы приходят в клуб, чтобы найти любовь. У некоторых это получается

Самарцы приходят в клуб, чтобы найти любовь. У некоторых это получается

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После игры в «Крокодил» ведущие объявили небольшой перерыв, чтобы расставить столы для «быстрых свиданий». Именно ради этого я и согласилась принимать участие в подобном мероприятии. «Быстрые свидания» я видела только в кино, когда паре дается 5 минут на общение тет-а-тет, а после звонка партнеры меняются. Такой опыт знакомств ранее я не встречала и никогда не принимала участие в подобных встречах, поэтому мне было жутко интересен этот опыт.

Я заняла свободное место, ко мне подсел первый мужчина и раздался «Дзинь» - время пошло. Будучи журналистом, я сразу начала расспрашивать оппонента о его жизни, такой мой напор сначала немного ошарашил парня, но вскоре он расслабился и начал тоже задавать вопросы. Решив поэкспериментировать, всем парням я задавала один и тот же вопрос: «Почему ты здесь?», на что единогласно все ответили «Потому что это удобно и интересно».

"Быстрые свидания" - разговор между двумя людьми, который длится всего 5 минут

"Быстрые свидания" - разговор между двумя людьми, который длится всего 5 минут

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сразу видно, с кем общаешься

Судя по тому, что мне рассказали молодые люди, все они заняты на работе, поэтому времени на знакомства у них попросту не остается. Кто-то трудится в офисе, у кого-то профессия связана с творчеством, а кто-то весь день проводит у компьютера, занимаясь тестированием офисных программ. Времени, чтобы сходить в музей или просто прогуляться по городу, чтобы познакомиться с девушкой, у них нет.

- Но есть же сайты знакомств. Это вроде даже удобно, - спросила я у одного из пришедших в клуб мужчин.

- На сайте знакомиться опасно, ты же не видишь, с кем общаешься. Нет эмоций, чувств. А здесь сразу видно кто перед тобой, не получится выдать себя за кого-то другого. В этом и есть прелесть знакомства в живую, - ответил мне он.

В клуб знакомств приходят с определенной целью – найти любовь

Также один из парней отметил, что знакомиться на улице тоже не всегда получается. Девушка может быть занята, состоять в отношениях, торопиться куда-то и т. д. В клуб «Сила притяжения» приходят люди с определенной целью – найти вторую половинку. Именно поэтому подобные мероприятия имеют большой спрос среди одиноких людей, которые не могут в силу каких-либо обстоятельств познакомиться с кем-то в городе, боясь быть отвергнутым или выглядеть глупо.

В конце встречи всем участникам раздали анкеты, где нужно было написать свои данные, а также имена двух-трех людей, которые вызвали симпатию по итогам вечера. Мария Фокеева, которая организовала клуб, уже на следующий день проанализировала анкеты участников и разослала в личные сообщения имена тех, с кем симпатия получилась взаимной. В эту встречу получилось 10 взаимных симпатий.

- Я очень счастлива, когда ребята после наших встреч продолжают общение и начинают строить отношения. Я не прошу от них обратной связи, но некоторые сами пишут мне благодарности за помощь в поиске любимого. С февраля я знаю о двух парах, которые начали встречаться после нашей встречи в тайм-кафе. Это прекрасно, меня воодушевляют такие истории. Значит, я все делаю правильно, - говорит Мария Фокеева, организатор клуба знакомств.

В конце вечера Алена, которая была соведущей встречи, рассказала о своем опыте подобных мероприятий. По словам девушки, своего мужа она встретила как раз на «быстрых свиданиях». Эта история вселила в присутствующих одиноких самарчанок капельку уверенности в обретении будущего счастья.

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