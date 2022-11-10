«На сайтах знакомств все врут»: зачем в век интернета самарцы ходят на «быстрые свидания»

Клуб знакомств в Самаре "Сила притяжения" помогает одиноким сердцам встретить любовь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жительница Самары Мария Фокеева еще будучи студенткой института культуры придумала совершенно новый формат для знакомств в большом городе. Девушка училась на режиссера, а свой дипломный проект посвятила созданию необычного телешоу для соединения одиноких сердец. Создатель клуба знакомств в Самаре «Сила притяжения» Мария Фокеева рассказала журналисту «КП-Самара» о своем детище и о том, как на встречах происходит магия любви.

Дипломная работа побудила создать клуб знакомств

В 2011 году Мария вместе со своей подругой решили создать в Самаре клуб знакомств, но не обычный, а элементами тематических игр. Тогда, десять лет назад, такой формат в Самаре был в новинку, не многие решились принять участие в подобном мероприятии. Дипломированный режиссер не стала продолжать заниматься этой сферой, а уехала в другой город, чтобы развивать себя как специалиста.

Мария Фокеева придумала такой формат встреч больше 10 лет назад Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Зимой 2022 года Мария решила возобновить свой дипломный проект и продолжить помогать жителям Самары найти друг друга. Девушка договорилась с тайм-кафе «Пластилин» об аренде помещения для проведения встреч и запустила рекламу в социальных сетях, также в роли информационного партнера выступил театр, где Мария преподает режиссуру.

Мужчин на всех не хватает

Неожиданно «Сила притяжения» получила огромный отклик от жителей Самары, многие захотели принять участие в клубе и найти себе пару. Было принято решение разделить группы на возрастные категории и проводить по две встречи в месяц. Так, участники могут подать заявку в возрастной группе 22-32 года, а также 33-43 года. Но ажиотаж был замечен и среди самарцев более старшего возраста, поэтому со временем Мария планирует открыть еще одну возрастную категорию 43+.

- Больше всего нашим клубам интересуются девушки, нежели парни. На встречах присутствует равное количество девушек и молодых людей, не больше 16 человек, так как места в тайм-кафе не так уж и много, - рассказывает журналисту Мария. – Некоторые дамы ждут своей очереди на встречу несколько месяцев, но мы стараемся пригласить всех как можно быстрее, а для этого нужно, чтобы на встрече было достаточно мужчин.

Сначала люди ведут себя осторожно, но позже начинают чувствовать себя более комфортно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Журналистское расследование через собственный опыт

Журналист «КП-Самара» побывала на одной из таких встреч в категории 22-32 года и испытала на себе всю «Силу притяжения». Мероприятие проходило 6 ноября, вечером в воскресенье. Зайдя в уютное помещение, всех участников встречает добродушная и обаятельная Мария. Сотрудники тайм-кафе любезно предлагают чай и кофе, пока соберутся все участники клуба знакомств.

Никто не опоздал, в 18:00, как и было запланировано, Мария вместе с коллегой Аленой, которая помогала вести мероприятие, предложили собравшимся сесть полукругом и начать знакомство. Этот процесс напоминал детские лагеря, где вожатые проводили такие тимбилдинги для школьников, чтобы они познакомились и сплотились.

Игры на знакомство, «Крокодил» и разговоры тет-а-тет

Несмотря на то, что на встрече собрались взрослые люди, их скованное поведение чем-то напоминало тех самых школьников из детского лагеря. Мария предложила всем познакомиться, но не обычным образом, а в игре. Мы должны были назвать свое имя и знак зодиака, а каждый следующий человек повторить это еще раз. Первой сидела девушка по имени Мария, она – козерог, дальше девушка Юлия повторила имя своей соседки и назвала свое. Третьим был Дмитрий, он должен был повторить уже два имени девушек и их знаки зодиака, и так далее, пока не дойдет до последнего участника. Нас было 14 человек, конечно, не все смогли с первого раза запомнить, кого и как зовут, поэтому для удобства ведущие раздали самоклеящиеся стикеры на одежду, где все написали свои имена.

Ведущие предложили продолжить знакомство друг с другом и рассказать немного о себе. Для этого нужно было придумать три факта из своей биографии, один из которых – ложный. Задача остальных участников – отгадать, что было неправдой. Собравшиеся говорили о своих увлечениях, работе и образовании, кто-то поделился своими вкусовыми предпочтениями, а кто-то рассказал о домашних животных. Увлекательная игра очень понравилась участникам, которые немного уже начали узнавать друг друга и стали чувствовать себя в незнакомой компании комфортнее.

Далее Мария и Алена с помощью жеребьевки поделили всех на команды по два человека – мальчик и девочка. Каждая пара придумала себе название, а далее командам раздали карточки с названиями фильмов и тв-шоу. Задача команды – показать их только жестами, не используя звуки слова. Мне с партнером достался фильм «Титаник», между нами произошел следующий диалог:

- Как будем действовать? – задал мне вопрос Алексей.

- Ну, не уверена, что хочу ложиться на пол и изображать сцену, где Джек идет ко дну, а Роза дрожащими губами шепчет «Нет, пожалуйста, Джек! Не умирай!», - улыбаюсь я.

- Да, ты права, это не лучшая сцена, чтобы показать ее здесь, - согласился со мной молодой человек.

- Тогда традиционно? Сцена с распятием на корабле?

- Да, это будет проще.

Как только мы встали в позу «Титаника» присутствующие сразу же угадали этот легендарный фильм. Ну, цели запутать противника у нас не было, поэтому мы были довольны своими пятью секундами позора на импровизированной «сцене».

Самарцы приходят в клуб, чтобы найти любовь. У некоторых это получается Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После игры в «Крокодил» ведущие объявили небольшой перерыв, чтобы расставить столы для «быстрых свиданий». Именно ради этого я и согласилась принимать участие в подобном мероприятии. «Быстрые свидания» я видела только в кино, когда паре дается 5 минут на общение тет-а-тет, а после звонка партнеры меняются. Такой опыт знакомств ранее я не встречала и никогда не принимала участие в подобных встречах, поэтому мне было жутко интересен этот опыт.

Я заняла свободное место, ко мне подсел первый мужчина и раздался «Дзинь» - время пошло. Будучи журналистом, я сразу начала расспрашивать оппонента о его жизни, такой мой напор сначала немного ошарашил парня, но вскоре он расслабился и начал тоже задавать вопросы. Решив поэкспериментировать, всем парням я задавала один и тот же вопрос: «Почему ты здесь?», на что единогласно все ответили «Потому что это удобно и интересно».

"Быстрые свидания" - разговор между двумя людьми, который длится всего 5 минут Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сразу видно, с кем общаешься

Судя по тому, что мне рассказали молодые люди, все они заняты на работе, поэтому времени на знакомства у них попросту не остается. Кто-то трудится в офисе, у кого-то профессия связана с творчеством, а кто-то весь день проводит у компьютера, занимаясь тестированием офисных программ. Времени, чтобы сходить в музей или просто прогуляться по городу, чтобы познакомиться с девушкой, у них нет.

- Но есть же сайты знакомств. Это вроде даже удобно, - спросила я у одного из пришедших в клуб мужчин.

- На сайте знакомиться опасно, ты же не видишь, с кем общаешься. Нет эмоций, чувств. А здесь сразу видно кто перед тобой, не получится выдать себя за кого-то другого. В этом и есть прелесть знакомства в живую, - ответил мне он.

В клуб знакомств приходят с определенной целью – найти любовь

Также один из парней отметил, что знакомиться на улице тоже не всегда получается. Девушка может быть занята, состоять в отношениях, торопиться куда-то и т. д. В клуб «Сила притяжения» приходят люди с определенной целью – найти вторую половинку. Именно поэтому подобные мероприятия имеют большой спрос среди одиноких людей, которые не могут в силу каких-либо обстоятельств познакомиться с кем-то в городе, боясь быть отвергнутым или выглядеть глупо.

В конце встречи всем участникам раздали анкеты, где нужно было написать свои данные, а также имена двух-трех людей, которые вызвали симпатию по итогам вечера. Мария Фокеева, которая организовала клуб, уже на следующий день проанализировала анкеты участников и разослала в личные сообщения имена тех, с кем симпатия получилась взаимной. В эту встречу получилось 10 взаимных симпатий.

- Я очень счастлива, когда ребята после наших встреч продолжают общение и начинают строить отношения. Я не прошу от них обратной связи, но некоторые сами пишут мне благодарности за помощь в поиске любимого. С февраля я знаю о двух парах, которые начали встречаться после нашей встречи в тайм-кафе. Это прекрасно, меня воодушевляют такие истории. Значит, я все делаю правильно, - говорит Мария Фокеева, организатор клуба знакомств.

В конце вечера Алена, которая была соведущей встречи, рассказала о своем опыте подобных мероприятий. По словам девушки, своего мужа она встретила как раз на «быстрых свиданиях». Эта история вселила в присутствующих одиноких самарчанок капельку уверенности в обретении будущего счастья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На похороны рыбки и ресторан для жены»: как доверчивых россиянок «разводят» на деньги аферисты из Тиндера

Самарский психолог рассказала, как избежать дорогих ошибок на сайтах знакомств (подробности)