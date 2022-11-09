«Сможет жить обычной жизнью»: в Самаре врачи впервые в России установили ребенку сердечный клапан из донорских тканей

Из-за врожденного диагноза Сереже приходилось себя ограничивать. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Самарские кардиохирурги провели уникальную операцию по установке клапана гомографта. Они имплантировали 8-летнему мальчику протез, состоящий из специально обработанных донорских тканей человека. Сложная операция была выполнена впервые в России на базе центра врожденных пороков сердца и детской кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова.

Нормальная жизнь без дополнительных препаратов

Маленький Сережа из Самары родился с диагнозом полная атриовентрикулярная коммуникация (дефект предсердно-желудочковой перегородки). В народе он известен как врожденный порок сердца. Когда мальчику исполнилось полгода, ему установили искусственный клапан. Из-за этого Сережа не мог жить обычной жизнью ребенка: он нуждался в физическом покое, правильном питании и приеме препаратов.

– Детям при таком заболевании устанавливают искусственный клапан. Пациенты после операции постоянно принимают кроворазжижающие препараты. Это вносит свои коррективы в жизнь ребенка, приходится во многом его ограничивать, – рассказал заведующий отделением кардиохирургии и кардиоревматологии, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии Сергей Шорохов.

Когда мальчик достиг восьмилетнего возраста, встал вопрос о замене клапана. Родители Сережи обратились в центр, где врачи предложили им другой вариант.

– Мы решили установить нашему пациенту клапан из донорских тканей – гомографт. Это новейшая разработка отечественных ученых из Санкт-Петербурга, – поделился Сергей Шорохов.

«Самое главное – поверить врачам и в своего ребенка»

Имплантация клапана гомографта – технически сложный процесс. Операция заняла около четырех часов, однако ее итог порадовал специалистов.

– Новый клапан позволит ребенку вести обычный подвижный образ жизни, не принимая дополнительных препаратов. Результатом мы довольны. Сразу на операционном столе сделали контрольное ЭКГ через пищевод и оценили проведенную работу. Я надеюсь, наш новый опыт даст толчок к тиражированию такой операции при этой патологии, – подчеркнул Сергей Шорохов.

Родители мальчика также остались довольны результатами операции. Особенно важно, что она была сделана бесплатно, в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

– Теперь сын может заниматься спортом, физическими нагрузками. Я очень благодарна врачам. Самое главное поверить в своего ребенка, и поверить врачам, которые сделают все, чтобы с ребенком все было хорошо, – поделилась мама мальчика Ангелина.

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