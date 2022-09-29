Избавили от редкой патологии: в Самаре кардиохирурги изменили строение сердца пятилетней девочки

Кардиохирурги провели сложнейшую операцию и спасли жизнь малышке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре кардиохирурги провели сложную операцию пятилетней девочке с врожденной патологией сердца — аномалией Эбштейна. Это один из самых редких и сложных диагнозов в детской сердечно-сосудистой хирургии. Врачи областного кардиодиспансера имени В.П. Полякова успешно прооперировали малышку и спасли ей жизнь.

— Аномалия Эбштейна встречается с частотой 1% от всех врожденных пороков развития сердца. Это заболевание меняет анатомию половины сердца. Тем, у кого его выявляют, необходимо серьезное хирургическое вмешательство, — отмечают в Минздраве Самарской области.

По словам специалистов, многие пациенты с данным пороком сердца могут долгое время не ощущать никакого дискомфорта. Они активны и жизнерадостны. Однако такая врожденная патология несет угрозу для жизни ребенка. Ему обязательно нужно провести операцию.

Родители пятилетней Полины из Сызрани, когда узнали о ее диагнозе, сразу прислушались к рекомендациям врачей и согласились на операцию. Детские кардиохирурги изменили девочке строение правой половины сердца, правого желудочка и клапана. Они провели конусную реконструкцию трехстворчатого клапана, после которой он вернулся на свое место. Теперь сердце малышки будет работать правильно и самостоятельно.

По словам мамы девочки — Татьяны Завариной, сейчас дочь чувствует себя хорошо, и ее уже готовят к выписке. Женщина поблагодарила медиков за спасение ее малышки: «Спасибо, что у нас в области есть такие замечательные врачи!».

Маленькая Полина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке / Фото: Минздрав Самарской области

— До недавнего времени подобные операции в Самарской области не делали. Те вмешательства, которые проводились, могли лишь на некоторое время улучшить состояние пациента. В дальнейшем этот порок развивался повторно. Операции, позволяющие полностью вернуть здоровое сердце при подобной аномалии, появились около 10 лет назад, — рассказал завотделением кардиохирургии и кардиоревматологии, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии Сергей Шорохов.

За последние несколько лет кардиохирурги успешно прооперировали 60 пациентов с аномалией сердца / Фото: Минздрав Самарской области

За последние годы самарские врачи прооперировали около 60 пациентов разных возрастов с подобной аномалией сердца. Самому маленькому было всего 7 месяцев. Всех удалось спасти. Сейчас эти люди ведут привычный образ жизни и совсем не вспоминают о своей патологии.

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