Возбудили уголовное дело: как объяснил свои действия пьяный дебошир, который танцевал на такси без трусов у отеля «Лотте» в Самаре

Полиция возбудила уголовное дело по умышленному повреждению имущества Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарская полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия возле гостиницы «Лотте», где пьяный дебошир Денис В. залез на крышу автомобиля такси, снял трусы и устроил вакханалию. Автомобиль принадлежит общественнику Народного фронта Алексею Морозову, который сразу после происшествия написал заявление в полицию. Спустя несколько месяцев уголовное дело по умышленному повреждению имущества все же возбудили. В распоряжении редакции «КП-Самара» появился протокол опроса Дениса В., который рассказал, зачем он залез на чужую машину.

ЧП произошло в ночь на 2 июля 2022 года возле отеля «Лотте». Компания молодых людей отдыхала в одном из ночных клубов, а по окончанию застолья они вызвали такси. На адрес приехал Алексей Морозов, он забрал пьяную компанию и повез в гостиницу. Далее со слов обвиняемого Дениса В., водитель начал спорить с девушками, что спровоцировало его вмешаться в неприятный разговор.

- По факту спора между водителем такси и девушками в сторону Дениса В. произошел разговор с целью принизить его достоинство, что спровоцировало в дальнейшем следующие действия, а именно: Денис лег на крышу автомобиля, не вставая ногами и не упираясь локтями, после чего сполз с нее вниз, - сказано в постановлении полиции об отказе в возбуждении уголовного дела от 12 июля 2022 года.

Однако пострадавший Алексей Морозов не согласился с тем, что в действиях молодого человека отсутствует состав преступления и продолжил бороться за восстановление справедливости. Водитель такси написал заявление в прокуратуру и дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Обращение потерпевшего рассматривалось в трех прокуратурах – областной, городской и районной. Как следует из ответа прокуратуры Ленинского района Самары, они не согласились с доводами полиции и отменили решение участкового. Дело было отправлено на дополнительную проверку.

По итогам расследования в отделе полиции по Ленинскому району Самары возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего возле гостиницы «Лотте».

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