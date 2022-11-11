Самарцы стали чаще пользоваться безналичной оплатой

Жители Самарской области предпочитают онлайн-оплату товаров и услуг оплате наличными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области предпочитают онлайн-оплату товаров и услуг оплате наличными. Такими данными по региону поделился Сбербанк.

В целом по стране по итогам 3 кварталом 2022 года 60,6% покупок россияне оплатили безналичным способом. Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс, за год доля безналичных расходов выросла по стране на 1,79 п.п., но по сравнению со 2 кварталом 2022 снизилась на 1 п.п. При этом по Самарской области по сравнению со 2 кварталом 2022 снижения нет, наоборот, прибавили 1,5 п.п. вопреки общему тренду.

Чаще всего самарцы оплачивают картой в кафе, супермаркетах, при покупке детских товаров, товаров для здоровья, такси. Эти категории пользователи банка выбирают для начисления и списания бонусов по программе СберСпасибо чаще других.

- В среднем по региону сумма списаний в кафе и супермаркетах среди самарцев составляет 590 бонусов, а всего с января 2022 года клиенты потратили там более 384 млн СберСпасибо. Отмечу, что всем клиентам банка в рамках «Зеленого дня» будет доступно повышенное начисление бонусов за покупки у наших партнеров, например, в СберМегаМаркет и СБЕР ЕАПТЕКА. Кроме того, за открытие дебетовой или кредитной СберКарты 11 и 12 ноября клиентам будут начисляться повышенные бонусы за онлайн-покупки у партнёров, совершённые вплоть до 31 декабря этого года, – отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Платим телефоном

Кроме того, начинают набирать популярность и сервисы, которые позволяют расплачиваться прямо с телефона, даже без использования NFC. И это неудивительно, ведь легче использовать SberPay и поднести телефон к терминалу для считывания QR-кода или нажать боковую кнопку на смартфоне, чтобы оплатить заказ в онлайн-магазине.

- Конечно основным способом безналичных расчетов всё еще остается оплата с помощью банковской карты, но также клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay. При использовании SberPay не придётся вводить реквизиты карты – оплата быстро и удобно пройдёт непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кстати, 11 и 12 ноября в рамках акции «Зеленый день» будет разыграно 3 приза по 1 миллиону бонусов. Для участия в акции необходимо совершить хотя бы одну покупку на сумму не менее 1 000 рублей в SberPay QR, SberPay-оплата-онлайн, SberPay-биометрия, – объясняет заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнёва.

Лилия Читнёва также добавила, что в настоящее время отмечается рост количества вкладов. На 1 ноября зафиксировано 17,8 млн вкладов по всей стране, 400 000 вкладчиков из которых – дети. Родители сберегают деньги, чтобы в будущем иметь возможность оплатить обучение своему чаду или внести первоначальный вклад за его ипотеку.

- В Самарском отделении Сбербанка за 9 месяцев 2022 года было открыто в 2 раза больше новых вкладов, чем годом ранее. Чаще всего жители региона выбирают в Сбербанке срочные вклады от 3 до 6 месяцев, на втором месте вклады от полугода до года. Даже по нашим сотрудникам знаю, что многие ждут Зелёного дня, чтобы открыть новый вклад. Этот год не станет исключением – для наших клиентов в «Зеленый день» будет доступен вклад с повышенной ставкой, – добавляет Сергей Тютин.

Удовлетворяем потребности

В регионах Поволжья также отмечается повышение интереса к потребительским кредитам. Позитивная тенденция сложилась как по увеличению их количества, так и по объёмам. Так среднемесячный прирост количества кредитных договоров за полгода составляет более 18 тыс. штук. Это в 5,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, увеличился прирост портфеля потребительских кредитов – в среднем ежемесячно он увеличивается 2,9 млрд рублей, что в 8,8 раз больше среднемесячного прироста за 6 месяцев 2021 года.

- В Самарской области мы отмечаем аналогичную тенденцию. Среднемесячный прирост количества потребительских кредитов в регионе составляет более 5 тыс. штук, что в 4,9 раз больше аналогичных показателей прошлого года. То же касается и прироста объема портфеля кредитов – в среднем в месяц он увеличивается на 775 млн рублей, что превышает показатели прошлого года в 8,2 раза, – отмечает Сергей Тютин.

Наиболее часто в Самарской области в Сбербанке оформляют именно потребительский кредит – в 83% случаев. При этом средний размер кредита составляет почти 133 тыс. рублей.

Дали больше возможностей семьям с детьми

Набирает популярность и семейная ипотека. Если раньше она выдавалась только семьям с тремя детьми, то сейчас льготный кредит может взять семья и с одним ребенком. Правительство РФ продлило программу для людей, ставших родителями до 1 июля 2024 года.

- Напомню, что в «Зелёный день» клиентов Сбера ожидают скидки на квартиры и ипотеку. 11 и 12 ноября застройщики — партнёры Домклик предложат скидки до 25%. Жильё с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги. Также в эти дни можно заранее забронировать квартиру на Домклик, тем самым получить возможность снизить ставку по ипотеке от действующих программ банка. Для этого нужно оставить заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру Домклик, который поможет найти оптимальный вариант, – говорит Сергей Тютин.