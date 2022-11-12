Спасательная операция длилась несколько часов Фото: из соцсетей

Днем, 9 ноября 2022 года, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге развернулась уникальная спасательная операция. На парковку прибыли спасатели, полицейские, медики скорой помощи и экскаватор, который начал вскрывать асфальт. Любопытные прохожие были шокированы, когда экстренные службы разрезали канализационную трубу и вытащили оттуда молодого человека с ошалелыми глазами. «Черепашкой-ниндзя» оказался наш земляк – 21-летний житель Жигулевска Евгений Т. «КП-Самара» собрала всю информацию о необычном инциденте в северной столице.

Рос в благополучной семье, на учете не состоит

Евгений Т. живет в Жигулевске Самарской области. Молодой человек воспитывался в благополучной семье, никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По рассказам родственников, в последнее время Женя начал странно себя вести, делал непонятные записи в тетради. 6 ноября 2022 года он взял машину и уехал в аэропорт Курумоч. Там парень взял билеты туда и обратно до Санкт-Петербурга и на этом его след простыл.

Родственники самарца забили тревогу, ведь Евгений не предупредил никого о своем отъезде в Питер. В региональную полицию и волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск 21-летнего Евгения Т.

- Рост 178 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые. Был одет в черную куртку, черные штабы и черные кроссовки, - указано в ориентировке.

Жителя Жигулевска объявили в розыск

Искали три дня, а нашли в канализации

На протяжении трех дней о местонахождении жителя Жигулевска не было известно, пока 9 ноября на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге прохожие не услышали из-под земли крики о помощи. Кто-то из очевидцев сообщил, что некоторое время назад видел, как странный молодой человек со светлыми волосами раздевается возле канализационного люка, а после исчезает в недрах канализации.

Люди гадают, как парень пролез в трубу диаметром всего 30 см Фото: из соцсетей

На место происшествия прибыли экстренные службы города. Было принято решение вскрывать асфальт в том месте, откуда слышен крик. Спасательная операция длилась несколько часов, экскаватором был выкопан большой котлован прямо на парковке возле аэропорта, а далее спасатели разрезали канализационную трубу. Внутри находился полуголый парень с безумными глазами, позже удалось установить его личность – это был пропавший три дня назад житель Самарской области.

- Пострадавший спустился в колодец, залез в водосточную трубу диаметром 300 мм и пополз в сторону другого колодца. Примерно через 12 метров молодой человек застрял и стал звать на помощь. Он провел в трубе несколько часов, получил переохлаждение, травмировал кожные покровы. Ночь он провел в реанимации, а после выписан в общую палату, - рассказали сотрудники правоохранительных органов.

Питерским спасателям пришлось разрыть огромный котлован, чтобы спасти самарца Фото: из соцсетей

Не помнит, что произошло

По предварительным данным, со слов очевидцев происшествия, молодой человек вел себя неадекватно. Вероятно, на приключения по канализации Санкт-Петербурга его сподвигло употребление запрещенных веществ. Сам же пострадавший, при разговоре с журналистами из местных СМИ в больнице сообщил, что он не помнит, как и зачем он залез в трубу. По словам Евгения, он ждал товарища в аэропорту, а далее потерял сознание, а очнулся в больнице с травмами и ушибами.

Евгений был в неадекватном состоянии, когда его вытащили из трубы Фото: принтскрин видео.

В настоящее время из Жигулевска в Санкт-Петербург выехали родители Жени, чтобы забрать сына домой. Разбираться в обстоятельствах происшествия в северной столице придется сотрудникам ГУ МВД Самарской области по месту регистрации Евгения.

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