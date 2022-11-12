«Матч достойный по качеству, но не по результату»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Ростовом» 12 ноября 2022

Главный тренер самарцев считает, что его игроки не были внимательны и сконцентрированы Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в 17-м туре РПЛ на стадионе «Солидарность Самара Арена» уступили «Ростову» со счетом 1:3. Рассказываем, что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Ростовом» 12 ноября 2022.

Игорь Осинькин: «Вполне достойный матч с нашей стороны»

Главный тренер «Крыльев» после матча отметил, что его футболисты создали большое количество моментов у ворот соперника, поэтому по качеству игра получилось достойной. Чего нельзя сказать про итоговый результат.

- Мы не смогли быть внимательными и концентрированными, отсюда несколько ошибок, которые мы допустили, - сказал Осинькин.

Второй гол в ворота «Крыльев» был забит с пенальти, при этом, в концовке первого тайма судья не назначил пенальти в ворота «Ростова» после просмотра VAR.

По словам Осинькина, есть вопросы и к назначенному, и не назначенному пенальти. «У нас мяч был в очень хорошей, предголевой игровой ситуации, мы могли доиграть, могли выжать побольше с этого момента… А тут свисток, мяч отдается почему-то сопернику», - прокомментировал Осинькин.

Теперь самарцам до конца текущего года предстоит сыграть два кубковых матча. Первый состоится только 23 ноября, поэтому, по словам Осинькина, есть возможность подумать, какой состав выставить на эти игры.

Поделился Осинькин и планами на зимний перерыв. Команда отправится на сборы в Турцию, конкретные даты возвращения откуда будут зависеть от того, какое именно место «Крылья» займут в групповом этапе розыгрыша Кубка.

Виталий Кафанов: «И играли неплохо, и победили»

Послематчевые комментарии со стороны «Ростова» давал тренер команды Виталий Кафанов, поскольку в прошлом туре Валерий Карпин получил четвертую желтую карточку, что привело к автоматической дисквалификации.

По словам Кафанова, у «Ростова» случаются разные матчи, когда команда, играя похуже, побеждает, а где-то играет и получше. Но сегодня так сложилось, когда в тренерском штабе оказались довольны и игрой, и результатом.

«Ростов» добивается уже третьей победы подряд и на зимний перерыв отправится, пребывая в тройке лидеров.

«Крылья» после этого матча останутся на 11-й строчке в турнирной таблице по итогам тура.

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