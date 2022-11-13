Лучше австралийских пожарных: самарские красавцы-баскетболисты устроили трогательную фотосессию с щенятами из приюта

Мужество и трогательная слабость. Фото: Альбина Петрукович

Баскетболисты БК "Самара" устроили фотосессию с приютскими щенками. Фотозвездами вместе с известными самарскими спортсменами стали подопечные приюта "ФлагманВет".

- Мы отобрали очаровательных щенков с непростыми судьбами, которые украсят страницы календаря вместе с известными самарскими баскетболистами: Владимиром Пичкуровым, Иваном Лазаревым, Максимом Барашковым и многими другими, - анонсировали выпуск полиграфической продукции в приюте.

Самарцы уже восхитились интересной идеей и жаждут стать обладателями уникального календаря.. Руководитель "ФлагманВет" Инна Тарасенко объяснила, что в продажу он поступит, как только тираж будет напечатан. А мы пока предлагаем посмотреть на первые фотографии - и это только начало.

Фото: Альбина Петрукович

Фото: Альбина Петрукович

Фото: Альбина Петрукович

Фото: Альбина Петрукович