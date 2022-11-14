Зарезал и скинул в реку с якорем на шее: жителя Сызрани будут судить за жестокую расправу над рыбаком

Лодку со следами борьбы нашли на причале в Сызрани Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом 25-летний житель Сызрани. Его обвиняют в разбое и жестокой расправе над 39-летним рыбаком. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Не смог оплатить поездку

Все случилось в сентябре 2021 года. Парень предложил сызранцу порыбачить в Ульяновской области. Тот согласился. Они отправились в район села Паньшино на лодке 39-летнего мужчины. Ничего не предвещало беды. Сызранцы наловили рыбы и решили вернуться домой. Однако в какой-то момент владелец плавсредства потребовал с пассажира 15 тысяч рублей. Такой суммы у молодого человека при себе не было.

Убил и сбросил тело в воду

Мужчины начали ругаться. Парень выхватил нож и стал бить им мужчину. Он нанес жертве как минимум 11 ударов. Сызранец скончался на месте. Молодой человек решил скрыть следы преступления — взял веревку с якорем на конце, привязал к шее погибшего и сбросил тело в воду.

После этого злоумышленник вернулся на лодке к берегу реки Сызранка. Там его ждал автомобиль. С помощью него парень вывез имущество, которое принадлежало жертве. Общая сумма похищенного составила более 285 тысяч рублей.

Может надолго попасть за решетку

Лодку со следами борьбы обнаружили на причале в Сызрани 19 сентября 2021 года. Вскоре после этого правоохранители установили личность предполагаемого преступника и задержали его. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». Недавно расследование было завершено. Материалы направили на рассмотрение в суд. Молодому человеку грозит длительный срок заключения. Он может провести за решеткой от 8 до 20 лет.

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