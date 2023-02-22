60-летний военный не сдержал слез: самарские волонтеры, которые возят гуманитарную помощь в Донбасс, рассказали о поездке в Снежное

Волонтерская команда «Самара для фронта» 20 февраля вернулась из очередной поездки на территорию ДНР и ЛНР.

- Мы везем гуманитарную помощь, - лица людей из службы блокпоста тут же меняются, на них появляются улыбки.

Разрушенные пустые дома, снегопад и настороженные взгляды гражданских - вот что видят волонтеры гумпомощи, въезжающие на территорию Донецкой народной республики.

Волонтерская команда «Самара для фронта» 20 февраля вернулась из очередной поездки на территорию ДНР и ЛНР. Участники движения признаются - желание помогать появилось с самого начала СВО.

Помогают как могут

Днями и ночами добровольцы плетут маскировочные сети, делают маскхалаты, окопные свечи и плащ-палатки для военных. Миллионы россиян не остаются в стороне и пытаются помочь нуждающимся, передавая продовольственные и хозяйственные товары, а кто-то вносит свой вклад финансово, жертвуя на нужды мирных жителей.

- Это все благодаря жителям Самарской области. Даже школьники губернии вовлечены в этот процесс. Особенно Нефтегорский район очень хорошо нам всем помогает. По большей части сборы проходят через интернет, но личные контакты тоже способствуют, люди сами приносят что могут. Много неравнодушных, желающих помочь. Перед поездкой мы посетили семь подразделений самарских мобилизованных, - рассказывает волонтер сообщества «Самара для фронта».

Вещи для вдов

- В Снежное по запросу для военных мы отвозили печи, так называемые буржуйки, маскировочные сети, ребятам они очень нужны. Параллельно с этим нам поступал запрос на личные вещи для вдов погибших ополченцев. Мы передавали одежду, что-то для дома, например, какие-то шторы и покрывала - все, что просили. Продукты, конечно, тоже передавались. 15 тонн гуманитарного груза раздали. Обычно нам поступают скромные запросы на продовольствие, но мы всегда привозим больше в несколько раз, - рассказывает один из волонтеров.

Добровольцы признаются - в этот раз были растроганы слезами 60-летнего бойца ДНР, который встречал гумпомощь. Когда открылись двери фургона, в глазах мужчины мы видели слезы счастья.

- Ребят, вы что творите? Откуда вы столько всего взяли, чтобы нам сюда привезти? – спрашивал у нас боец.

«Мы слышали выстрелы»

Почти двое суток волонтеров сопровождал жуткий снегопад по дороге в Снежное. Еще и связи не было. На территорию ЛНР добровольцы въезжают в 4-5 часов утра.

- Перед нам предстала печальная картина: брошенные села, которые смотрят на тебя черными глазами покинутых домов. Хотя до линии боевых действий там очень далеко, это глубокий тыл, все равно очень много брошенных домов. Когда проезжаешь города, которые были в эпицентре начала СВО, там картина еще хуже - разбитые окна, разрушенные дома, пустота. Было ли страшно? Нет, не было, даже когда мы слышали выстрели в отдалении, - рассказал один из участников команды «Самара для фронта».

Местные жители очень осторожные и почти не общались с волонтерами.

- Видно тяготы людей: ничего нет, магазины закрыты, с пропитанием у них проблемы. Гуманитарной помощи они рады, но скромно. Обычно если встречаем по пути мирных жителей, не на пунктах, а в поселках, бабушек, дедушек, то останавливаемся, спрашиваем, нужно ли что-то. Например, тушенку, детям - конфеты, сгущенку и т.д. Многие отвечают добром.

9 добровольцев вернулись в Самару 20 февраля в 10 часов утра. Следующая поездка, по словам команды, состоится через две недели. Цель подобных мероприятий проста - помощь всем: и мирным жителям, и мобилизованным из Самарской области.

- По возвращению мне очень хотелось выспаться, все-таки 3500 км проехали, там не отдыхали. Только поездка по территории ЛНР и ДНР заняла ровно сутки без сна, еды и отдыха. Это не жалоба, а констатация факта. Мы вспомнили, что сутки не ели, только на границе в обратном направлении. Несмотря на накопившуюся усталость, эмоции зашкаливают. Самое главное - мы помогаем людям, а помощь нужна постоянно, поэтому ждем новобранцев в волонтерские ряды, - рассказали волонтеры.