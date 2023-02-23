Трагедия унесла жизни пяти человек, еще 11 пострадали Фото: прокуратура Самарской области

– В этой аварии погибла моя племянница, молоденькая совсем… Какое горе родителям… – подобными сообщениями сегодня заполнены паблики Бузулука.

Страшная авария, которая произошла на трассе М-5 в Самарской области, унесла жизни пяти человек. Пассажиры микроавтобуса возвращались в родной город из Самары, предвкушая длинные праздничные выходные. К сожалению, поездка обернулась трагедией. Рассказываем, что известно об аварии, погибших и пострадавших на данный момент.

Грузовая «Газель» вылетела на встречку

Информация о смертельном ДТП появилась утром 23 февраля 2023 года. Трагедия произошла на трассе М-5 «Урал» в Нефтегорском районе. Там столкнулись три автомобиля, в том числе – рейсовый микроавтобус. В салоне в тот момент находились 16 пассажиров, которые направлялись из Самары в Бузулук. На 83 километре автодороги произошло роковое столкновение.

– По предварительным данным, виновником аварии является грузовая «Газель», которая, не выдержав дистанцию, пошла на обгон и столкнулась с бузулукским автобусом, – рассказал глава Бузулука Владимир Песков.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и представители прокуратуры. Начались проверки. Движение транспорта по трассе временно ограничили.

Одну из машин разорвало на части Фото: прокуратура Самарской области

Погибли пятеро, в том числе – ребенок

К сожалению, не обошлось без жертв – авария унесла жизни пяти человек. Они погибли на месте ДТП. Как сообщил Владимир Песков, в числе погибших оказались четверо жителей Бузулука, в том числе – 10-летний ребенок, а также одна самарчанка.

Страшная новость шокировала жителей сразу двух городов. В социальных сетях интернет-пользователи, в числе которых – родственники погибших, не скрывают своих эмоций.

– Погибла моя племянница, Катенька. Какое горе родителям, молоденькая совсем, – пишет жительница Бузулука Екатерина Т.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразили глава Бузулука Владимир Песков и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

– По моему поручению на место выехал министр здравоохранения Армен Бенян. Его задача – организовать оказание экстренной, а если потребуется – высокотехнологичной и другой необходимой помощи, – сообщил Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что всем, кто потерял родных, будет оказана помощь.

Трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии

В результате ДТП пострадали 11 человек. В их числе – пассажиры и водитель из Бузулука, одна жительница Бузулукского района, двое жителей Ташлы и четверо жителей Самары.

– Я тоже одна из пострадавших. Не помню, что произошло, ударилась головой и просто потеряла сознание, – поделилась Надежда Р.

Пострадавшие были госпитализированы в Нефтегорскую ЦРБ. За их жизни сейчас борются медики. Пациентов лично осмотрел глава областного Минздрава, врач-торакальный хирург Армен Бенян.

– Состояние трех пациентов оценивается как крайне тяжелое. Еще пятеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое – средней степени тяжести. Одному пациенту оказана необходимая медпомощь, он выписан на амбулаторное лечение, – рассказали в Минздраве Самарской области.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Фото: Минздрав Самарской области

В настоящий момент шесть человек, в числе которых – подросток, доставлены в областную больницу г. Самара. Там им окажут специализированную помощь. Еще четверо находятся под наблюдением врачей районной больницы. После того, как состояние пациентов будет стабилизировано, их также переведут в Самару.

Напомним, по факту смертельной аварии были проведены проверки, в результате чего было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование продолжается.

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