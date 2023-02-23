Машину разорвало на части: страшная авария в Нефтегорском районе унесла жизни пяти человек

Автомобили столкнулись на 83 километре трассы М-5. Фото: прокуратура Самарской области

В Самарской области праздничный день 23 февраля 2023 года оказался омрачен страшной аварией. В Нефтегорском районе столкнулись три автомобиля, в том числе – рейсовый автобус. К сожалению, не обошлось без жертв. Рассказываем подробности смертельного происшествия.

Пассажиры ехали из Самары в Бузулук

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, ДТП произошло в 9:20 на 83 километре трассы М-5 «Урал» подъезд к г. Оренбург, в районе села Ветлянка. Там столкнулись грузовой автомобиль, «Газель» и рейсовый автобус марки «Форд транзит». От столкновения один из автомобилей разорвало. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

– На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, – рассказал начальник МО МВД России Нефтегорский полковник полиции Сергей Чагаев.

К сожалению, авария не обошлась без жертв. В результате происшествия погибли пятеро человек, еще семеро пострадали. Позднее количество пострадавших выросло до 11. Известно, что пассажиры рейсового микроавтобуса ехали из Самары в Бузулук.

В результате столкновения одну из машин разорвало Фото: прокуратура Самарской области

Проезд по трассе ограничили

В результате аварии движение транспорта по трассе М-5 было скорректировано. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

– На 83-м километре подъезда от М-5 «Урал» к Оренбургу в Нефтегорском районе временно ограничен проезд в связи с ДТП. Действует реверсивная схема движения, – пояснили специалисты.

Сроки действия ограничений пока остаются неизвестными.

По факту ДТП проводятся проверки

В ситуацию вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Новость ему сообщили сразу после того, как он вернулся из зоны спецоперации.

– Выстроено взаимодействие с МЧС, правоохранительными органами. Но самое главное – оказание помощи пострадавшим. По моему поручению на место выехал министр здравоохранения Армен Бенян. Его задача – организовать оказание экстренной, а если потребуется – высокотехнологичной и другой необходимой помощи, – отметил Дмитрий Азаров.

Из Самары в Нефтегорскую ЦРБ были направлены два реанимационных автомобиля с мультидисциплинарной бригадой врачей и специалисты центра медицины катастроф.

– Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной аварии. Семьям будет оказана необходимая помощь, – подчеркнул губернатор.

Произошедшим также заинтересовались в прокуратуре. На место происшествия выезжал и.о. Нефтегорского межрайонного прокурора Ханлар Караджаев. Была организована проверка.

В результате по факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело будет расследовано в Богатовском межрайонном следственном отделе

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибших.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.