Массовая драка произошла в ТЦ "Парк Хаус" в Тольятти. Фото: скрин видео

В Тольятти разгорелся нешуточный конфликт между группировками подростков. Вечером 27 февраля в ТЦ «Парк Хаус» избили длинноволосого подростка из-за подозрений его приверженности к так называемым «паукам» - субкультуре поклонников аниме или ЧВК Редан. Конфликт перерос в массовую драку, которая переместилась на парковку около торгового центра. Рассказываем подробности.

Конфликт ЧВК Редан и оффников

Сообщения о конфликтах между разными группами подростков стали появляться с середины февраля по всей стране. В качестве сторон конфликта называли поклонников субкультуры аниме – ЧВК Редан и спортсменов-«оффников». Стычки между ними зафиксированы в торговых центрах во многих крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и др. В воскресенье 26 февраля группу редановцев заметили было и в тольяттинском ТЦ «Парк Хаус». Правда, как рассказал журналисту «КП-Самара» собственный источник, это оказались вовсе не «пауки», а их противники. Как бы то ни было, драки удалось избежать. Но мир царил недолго.

Вечером 27 февраля в соцсетях появились сообщения о том, что ТЦ «Парк хаус» в Тольятти патрулируют усиленные наряды полиции. Как объяснили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, это была плановая работа.

Побои сняли на видео

Несмотря на обилие стражей порядка, драка все-таки случилась. В соцсети появились видео, из которых понятно, как начался конфликт. К подростку с длинными крашеными волосами подошли двое спортивных юношей восточной внешности и стали настойчиво предлагать проследовать с ними. За длинноволосого подростка попытались вступиться две девушки, также с крашеными волосами, однако их усилия не увенчались успехом. За кадром явственно слышится женский смех – видимо, от группы поддержки забияк.

После этого длинноволосого парня затащили в мужской туалет и жестоко избили. Побои также снимали на видео.

- Ты из паучков? – вопрошает спортивный юноша, и несмотря на ответ «нет» с размаху бьет жертву ногами по голове.

Массовая драка в ТЦ "Парк Хаус" в Тольятти 27 февраля

Одним избиением конфликт не ограничился. К нему подключились другие подростки. Массовая драка переместилась на парковку торгового центра. По предварительным оценкам, в побоище приняли участие более десятка человек. В конфликт вмешалась полиция, драчунов разогнали. Позже появилась информация о том, что зачинщика конфликта, который избил подростка в ТЦ «Парк Хаус», задержали. Однако от официальных комментариев в ГУ МВД по Самарской области на момент публикации материала отказались.

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