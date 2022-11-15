В СГЭУ открыли школу «Основы прокурорской деятельности»

Новая школа — уже пятый корпоративный образовательный проект в структуре СГЭУ. Фото: Александр МАКУНИН.

Готовят сотрудников смолоду

Вектор спроса крупных работодателей на специалистов изменился. Если раньше им были нужны дипломированные кадры, желательно с опытом, то теперь самые дальновидные организации понимают: хороших сотрудников надо присматривать со студенческой скамьи и «растить» их по себя. Этот тренд уловил один из ведущих вузов не только Самарской области, но и России – Самарский государственный экономический университет, выпускники которого успешно трудятся в крупнейших компаниях и госструктурах, создав специально под кадровые задачи и ценности крупнейших организаций и совместно с ними. Так в рамках СГЭУ родились корпоративные школы со сроком обучения 3-6 месяцев. Например, получая базовое экономическое образование, студент имеет возможность бесплатно пройти специализацию, например, в школе «Сбера», школе«ВТБ», школе «Внешнего кадрового резерва ГУ МВД по Самарской области». А затем – высокий шанс устроиться на работу в эти структуры и сделать там успешную карьеру, поскольку его компетенции будут максимально соответствовать требованиям работодателя.

А на днях была открыта новая корпоративная школа «Основы прокурорской деятельности» для студентов СГЭУ.

Студенты получили возможность задать вопросы заместителю прокурора региона. Фото: Александр МАКУНИН.

На 3 курсе – общественный помощник

Новая школа направлена на качественную подготовку внешнего кадрового резерва весьма специфической и одновременно престижной в обществе профессии— прокурора. Если честно, у большей части молодежи представление об этой работе почерпнуто в основном из книг и сериалов. Реальность может не совпасть с ожиданиями. К тому же прокуратура – это очень много чрезвычайно разнообразной работы с множеством тончайших нюансов.

- Прокурор может заниматься совершенно разными тематиками: гражданской, уголовной, арбитражной. Одного, даже очень хорошего высшего образования далеко недостаточно, чтобы стать хорошим специалистом в этой сфере – нужна практическая подготовка, которая базируется на качественном основном образовании, - поделился заместитель прокурора Самарской области Тимур Маслов. – Для этого мы сделали совместный проект со СГЭУ – одним из лучших вузов страны. Ребята узнают об особенностях прокурорской работы из первых уст, поймут ее суть, будут проходить практику в статусе общественных помощников действующих сотрудников прокуратуры.

Это бесценный опыт для студентов и возможность для ведомства присмотреть себе способных кандидатов.

- Школы, которые мы сделаем вместе с партнерами, позволяют на стадии обучения закрепить за собой целевую аудиторию тех ребят, которых готовы видеть у себя те или иные организации, в данном случае – прокуратура Самарской области. Помимо формирования качественного резерва, это колоссальная экономия времени работодателя на адаптацию. Наша школа позволит ребятам на своем опыте понять, что такое госслужба, прокуратура, честь мундира и многое другое. И затем осознанно принять решение о своей дальнейшей судьбе, - рассказывает проректор по взаимодействию с государственными и корпоративными структурами СГЭУ Елена Ширнина.

Спикерами школы будут действующие сотрудники прокуратуры. Фото: Александр МАКУНИН.

Спикерами школы станут сотрудники прокуратуры Самарской области. По словам врио ректора СГЭУ Елены Кандрашиной, готовить студентов будут как специалистов с высокими компетенциями. Слушатели школы прошли довольно строгий отбор – из 150 кандидатов осталось 60 студентов 3-4 курса специалитета и бакалавриата. С ноября по март ребята будут изучать теоретические дисциплины из основ прокурорской деятельности, с марта по май проходить практику в статусе общественных помощников. Заниматься предстоит абсолютно всем: от сбора информации, подготовки документов, выполнения опросов до присутствия в суде, пока в качестве зрителей. В июне, получив диплом школы с хорошими оценками, ребята имеют шанс войти в кадровый резерв прокуратуры Самарской области. А в сентябре 2023 года смогут продолжить обучение в магистратуре по программе «Прокурорская и правозащитная деятельность».

На открытии школы студенты получили возможность пообщаться с зампрокурора и задать ему вопросы о специфике обучения и возможной работы, а руководителю ведомства – составить первое представление о слушателях курса и, кто знает, вероятных будущих коллегах.

- Приятные осознанные ребята с хорошими ожиданиями, - охарактеризовал Тимур Маслов слушателей школы.

Остались довольны общением и студенты. По словам третьекурсника Сергей Михайлова, в учебных пособиях – очень нужная теория, но практика может серьезно отличаться. Благодаря дополнительному обучению в школе прокуратуры можно будет получить те самые практические знания от действующих сотрудников прокуратуры, и это бесценно для тех, кто уверен в своем выборе профессии.

- Мне бы хотелось поблагодарить организаторов за открытие школы прокуратуры, - поделилась студентка 3 курса направления «Правовое обеспечение национальной безопасности» Юлия Грекова. – Это потрясающая возможность перенять опыт специалистов, который оттачивался годами, и возможность проявить себя. Обещаем расти и развиваться!