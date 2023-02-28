Отказались с мужем от алкоголя на месяц. И вот что из этого вышло

Журналист "КП-Самара" и ее муж на целый месяц отказались от алкоголя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи уверяют: отказ от алкоголя всего на четыре недели улучшит психику, повысит работоспособность, наладит сон и даже поможет скинуть пару кило. Журналист «Комсомолки» решила проверить это на собственной шкуре, да еще и мужа в эту авантюру втянула. И вот что из этого вышло.

СТАРТ

«Это надо отметить»

Распить бутылочку вина с мужем под вечернее кино в выходные, посидеть в компании друзей с пивом в конце рабочей недели или отметить день рождения родственников - так получается, что алкоголь мы с супругом стабильно употребляем пару раз в неделю. Однако предложение поучаствовать в эксперименте приняли с энтузиазмом. А что? Справимся! Саша, муж, правда, колебался, но всего несколько минут. Предложение испытать свою волю было слишком соблазнительным, а задача казалась не такой уж невыполнимой. Мы пожали друг другу руки и клятвенно пообещали ровно месяц не пить ни любимого белого сухого, ни пива, ни-че-го (читать с отчаянием).

- Надо это отметить! - рука сама потянулась к домашнему бару. Но мы оказались сильнее.

Освободившееся время посвятили домашним делам и прогулкам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние возлияния не прошли бесследно

На следующий день мы сдали анализы, чтобы сравнить через месяц. А еще взвесились и измерили талию: вдруг и правда постройнеем?

Честно говоря, я была уверена, что уж со здоровьем-то у нас с мужем все в порядке. Мы молоды (обоим по 22 года), чувствуем себя хорошо. Но когда с результатами анализов пришли к врачу, оказалось, что регулярные возлияния и последствия новогодних каникул дали о себе знать.

- У жены значения показателей биохимического анализа крови и общего анализа крови в пределах нормы, без патологий. А вот в общем анализе мочи большое количество солей мочевой кислоты, которые могут откладываться в почках и мочевом пузыре, - объяснила нам врач-терапевт Фируза Мустафина. - Употребление пива, вина, водки угнетает работу почек, вызывает процессы кристаллизации солей мочевой кислоты и провоцирует задержку жидкости в организме.

Муж тоже не смог похвастаться богатырским здоровьем.

- У него повышены печеночные пробы, а с этого может начинаться такое заболевание, как жировая болезнь печени. Выше нормы показатели холестерина. Наблюдается сгущение крови, - прокомментировала наши анализы врач.

Решено: твердое нет жирной пище и алкоголю. Саше назначили дополнительные обследования.

Впервые за три месяца появилось время почистить аквариум Фото: Анастасия ЗУБКОВА

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ

Трезвые выходные

Первая неделя трезвости пролетела на удивление быстро. Мы даже пару раз забывали, что подписались на сухой закон. Пятничным вечером мне позвонил муж из магазина. Спрашивает: мол, что желает душа - белого сухого или пива? «Да бери что хочешь», - на автомате ответила я и отключилась. Гудки, молчание... и щелчок в голове. Суетливо перезваниваю и напоминаю, что мы в завязке. В трубке тяжелый вздох.

Ну и зря! Семейный вечер мы тогда провели замечательно. На фоне болтала какая-то старая американская комедия, а мы с мужем вместе

готовили ужин и много-много разговаривали. Романтика!

В субботу проснулись рано: в 8 утра были уже на ногах. Оказывается, если не валяться в постели до обеда, мучаясь от похмелья, то появляется масса свободного времени. Поначалу я даже немного растерялась: куда его девать? Но потом решили, что это отличный повод переделать дела по дому из списка «потом как-нибудь». Квартира засияла чистотой, на полках в шкафу образовался идеальный порядок, на балконе разобрали многолетние завалы, даже аквариум наконец вычистили впервые за три месяца! А вечером устроили прекрасный пеший марафон по парку.

Вместе с трезвостью в жизнь пришел спорт Фото: Анастасия ЗУБКОВА

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ

Не друзья, а собутыльники

Еще в самом начале эксперимента я понимала, что главная угроза нашей трезвости будет исходить извне. На тех, кто не пьет, в любой компании смотрят с подозрением. Об эксперименте мы решили никому не говорить, чтобы посмотреть на истинное отношение к трезвенникам. Первыми о нашем воздержании узнали родители. Когда в гостях на столе появилась бутылочка вина, мы дружно замотали головами.

- Что такое? - ахнул свекор. - Неужели внуки на подходе?

Пришлось объясниться. Родители удивились и, кажется, не слишком поверили, но в целом идею одобрили.

С друзьями оказалось сложнее. Когда нас позвали посидеть в баре, мы вздохнули и напомнили себе об обещании. В баре я заказала чай. Что тут началось! «А почему?», «А что случилось?». Пришлось соврать, что перебрала накануне. А вот муж струсил и тайком от друзей заказал безалкогольное пиво. По мере того как наши визави пьянели, я все больше понимала: у нас с этими людьми не так уж и много общего. Все, что нас объединяет, это алкоголь. Не друзья, а собутыльники.

Вместо алкоголя в корзине для покупок - настольные игры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ

Вместо пива - «крокодил»

К концу третьей недели трезвости мы стали замечать изменения в состоянии здоровья. Поднимаясь по лестнице, я поняла, что у меня нет привычной одышки. Стало проще вставать по утрам. Чувствовала себя бодрее, исчезла ненависть к понедельникам. Могу похвалиться отсутствием отеков. Забыла, что такое патчи и массажеры. И на пиве сэкономила, и на уходовой косметике. Муж отметил, что стал высыпаться: его перестали мучить ночные пробуждения.

- Все это происходит благодаря нормализации водного баланса организма, а также восстановлению кровообращения, - объяснила врач-терапевт Фируза Мустафина.

В третью пятницу сухого закона на горизонте объявились старые друзья - супружеская пара. Мы решили пригласить их в гости. Но сразу предупредили: мы в завязке, вечеринка будет строго безалкогольной. К нашей радости, ребята искренне нас поддержали. Мы объедались роллами и играли в «крокодила» до глубокой ночи. Квартира тряслась от смеха...

НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Раненые сурки

Четвертая безалкогольная неделя пролетела и вовсе незаметно. Я активно работала, без труда написав в полтора раза больше статей, чем обычно. Желания выпить даже не возникало. Но сработали стереотипы. Еще в самом начале сухого месяца мы были уверены, что весело отметим окончание своей «голодовки». Так и получилось. Честно завершив эксперимент, мы сдали анализы. И по пути домой зашли в алкогольный магазин. Увы, никакого удовольствия от спиртного мы не получили. Утром, взглянув на помятые лица друг друга, пришли к выводу, что расслабляться лучше без алкоголя. Да какое уж тут расслабление! Весь день мы пробыли в состоянии раненых сурков. Так что пить много я совершенно точно не хочу. Но и совсем отказываться от горячительного мы не планируем. Главное - соблюдать меру. Так что теперь мы скорее не борцы с пьянством, а любители немного пригубить.

ИТОГ

Анализы удивили

Эксперимент оказался интересным, опыт - полезным. В какие-то изменения в состоянии здоровья я не слишком верила. Но когда пришли результаты анализов, изменила свое мнение.

- У мужа после отказа от алкоголя все отклонения в результатах анализов пришли в норму. Печень полностью восстановила свои функции, печеночные пробы и холестерин пришли в норму. Состав крови улучшился, - объяснила нам врач.

Мой организм тоже поблагодарил меня за выдержку и заботу. По словам терапевта, общий анализ мочи пришел в норму. Правда, справедливости ради отмечу, что мы не просто отказались от алкоголя, но и добавили в свою жизнь активности и контролировали питание. КОНКРЕТНО

Как восстанавливается организм без алкоголя

Первые дни

Начинает восстанавливаться водно-электролитный баланс. Вместе с ним постепенно улучшается состояние кожи.

Месяц

Постепенно начинают восстанавливаться жизненно важные органы и системы, в частности, печень, которая принимала на себя основной удар. Происходит и восстановление сексуальных функций организма. Повышается либидо у женщин, улучшается потенция у мужчин. Улучшается физическая выносливость. За этот период нормализуется психоэмоциональное состояние. Проходит нервозность, раздражительность, тревожность. Защитные силы организма также укрепляются, благодаря чему человек реже болеет и простужается. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы.

Полгода

У человека происходит переоценка ценностей. Меняется восприятие совершенных поступков, появляется чувство ответственности. К этому времени физическая зависимость от алкоголя и ее последствия полностью проходят, однако с психологической тягой еще необходимо бороться.

Год

Восстанавливается работа центральной нервной системы, поджелудочной железы, почек, печени, нормализуется психическое состояние.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

- Чрезмерное употребление алкоголя может нанести серьезный вред почти всем основным органам, - предупреждает врач-терапевт Фируза Мустафина. - Для сердца возникает риск развития кардиомиопатии, возникают одышка, аритмия. Другие неприятные последствия - повышенная усталость, постоянный кашель, увеличение печени. Даже в молодом возрасте высок риск развития инсульта, инфаркта, острой сердечной недостаточности. Страдает и головной мозг. 100 г водки убивают 8000 клеток мозга. Человек теряет контроль над происходящим, возникают депрессия, беспокойство, спутанность сознания, потеря памяти, судороги. Высок риск развития энцефалопатии, деменции и эпилепсии. Со стороны желудочно-кишечного тракта учащаются случаи гастритов, язв, колитов, острого панкреатита и панкреонекроза. Высок риск развития почечной недостаточности. Развивается жировая болезнь печени, однако она обратима, если перестать употреблять алкоголь. Гепатит - воспаление, которое вызывает дегенерацию печени, может перейти в цирроз и даже привести к летальному исходу. А еще избыток алкоголя снижает уровень тестостерона и подрывает иммунитет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Результаты анализов до и после отказа от алкоголя

САША

ДО

Холестерин - 5,94 ммоль/л. При норме 3,20-5,20 (повышен)

Глюкоза - 5.57 ммоль/л при норме 4,11-5,89 (норма)

ПОСЛЕ

Холестерин - 5,20 ммоль/л

Глюкоза - 5,39 ммоль/л

НАСТЯ

ДО

Холестерин - 4.11

Глюкоза - 4.89

ПОСЛЕ

Холестерин – 3.98

Глюкоза – 4.20