Красотки на страже порядка: молодые сотрудницы ППС в Самаре день и ночь охраняют покой горожан

Преступники не всегда в серьез воспринимают хрупких красоток в форме, но они готовы дать фору коллегам мужчинам

Этим красоткам из Самарской области пророчили карьеру топ-моделей и титул королевы красоты, но сильные духом девушки решили посвятить себя опасной работе в полиции. В Международный женский день и в год празднования 100-летия Патрульно-постовой службы МВД России журналисты «Комсомольской правды» решили рассказать истории самых красивых сотрудниц, которые день и ночь стоят на страже порядка и берегут покой жителей Самарской области.

Муж МЧСник во всем поддерживает супругу-полицейскую

23-летняя Ольга Карева уроженка города Тольятти после окончания школы поступила в Тольяттинский политехнический техникум, а после получила высшее образование в госуниверситете. Молодая и перспективная тольяттинка еще будучи студенткой приняла серьезное решение и пришла на работу в полицию.

- Я всегда мечтала работать в полиции и помогать людям. Мой супруг аттестованный спасатель, служит в МЧС. Мы поддерживаем друг друга и во всем ищем только позитив, - говорит сержант полиции, полицейский Патрульно-постовой службы О МВД России по городу Жигулевску Ольга Карева.

Ольга Карева мечтала работать в полиции Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пришла в полицию после службы в армии

Молодая, перспективная – младший лейтенант полиции Анна Лушина служит наравне с мужчинами в Отдельном батальоне ППСП У МВД России по городу Тольятти. Коллеги уважают и ценят такого сотрудника, командиры ставят в пример. Анна пришла в полицию после службы в Вооруженных Силах РФ, где отслужила по контракту шесть лет. Опыт боевой подготовки помогает девушке в должности старшего инспектора отделения организации службы ОБ ППСП У МВД России по городу Тольятти.

- Преодолеть все тяготы службы мне помогают мои дочери, которые очень гордятся мной. Также на помощь всегда придут коллеги, у нас очень сплоченный коллектив, - признается младший лейтенант полиции Анна Лушина. – В свободное от работы время я занимаюсь активными видами спорта, танцами и фитнесом. Именно занятия спортом воспитали во мне силу воли, выносливость, смекалку и умение быстро находить выход из любой ситуации.

Анна Лушина отслужила в армии шесть лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дядя полицейский стал примером для подражания

Судьба Ирины Матвеевой из Сызрани была предрешена уже давно. Ярким примером мужества и отваги перед девушкой всегда был родной дядя – старший лейтенант милиции Александр Сарайкин, который ушел на заслуженный отдых с должности инспектора безопасности дорожного движения ГИБДД Радищевского РОВД. Юная Ирина гордится своим родственником, поэтому тоже решила связать свою жизнь со службой в полиции.

Ирина Матвеева отучилась в сызранском колледже, после чего она пришла работать в отдельную роту ППСП МУ МВД России «Сызранское». Коллеги отмечают, что хрупкая красотка только с виду выглядит слабой и беззащитной, полицейская наравне с мужчинами стоит на страже порядка и охраняет покой сызранцев. За два года работы в полиции сержант пресекла не одну сотню административных правонарушений, доставила в отдел десяток злоумышленников и раскрыла три кражи из магазинов.

Ирина Матвеева пришла в полицию по зову сердца Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Заметила преступника и отреагировала молниеносно

Младший сержант полиции Анна Лебедева работает в МО МВД России «Похвистневский» с 2021 года, но за это время девушка смогла доказать коллегам, что она хороший полицейский. Анна воспитывает двух сыновей и занимается вместе с супругом активным видами спорта. В полицию девушка пришла по предложению своего брата, который работает в ИВС в городе Бугуруслан.

Однажды, находясь на маршруте патрулирования, Анна заметила на остановке подозрительного мужчину, который приставал к школьникам. Младший сержант отреагировала молниеносно и уже через мгновение неадекватный гражданин сидел в патрульной машине в наручниках. Подозреваемого передали коллегам в отделении для дальнейшего разбирательства, а внимательная сотрудница ППСП продолжила нести дежурство.

Анна Лебедева заметила преступника и предотвратила трагедию Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Воспитывает троих детей и охраняет покой города

Ольга Медведева из Чапаевска уже 15 лет несет службу в полиции. Ольга с детства мечтала стать полицейским, поэтому несмотря ни на что упорно шла к своей мечте. Сейчас девушка воспитывает троих детей – 16-летнюю дочку и братьев-близнецов. Ее супруг тоже полицейский, поэтому чета понимает друг друга и старается во всем поддерживать.

Девушка начала нести службу с должности кинолога, а после ее перевели в состав автопатруля ППСП по городу Чапаевск. Одно из дежурств Ольга работала со стажером, в то время шла ОПМ «Нелегал». Опытный полицейский обратила внимание на группу иностранцев, которые при виде патрульной машины начали вести себя подозрительно. Один из мигрантов отбросил что-то в сторону и попытался скрыться, но Ольга вместе с коллегой быстро задержали подозреваемого. При нем было обнаружено более 100 граммов героина, расфасованного по пакетам.

- На маршруте происходит много интересного. За последний год с разными напарниками я задержала более 10 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, а также находящихся в федеральном розыске, - подытожила Ольга.

Ольга Медведева воспитывает дочь-подростка и братьев-близнецов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гордится своей работой

Нести службу в патрульно-постовом подразделении могут только физически крепкие и психически устойчивые люди, так как от их профессионализма зависит спокойствие жителей нашего города. В рядах ППСП чаще всего привыкли видеть представителей сильного пола, поскольку основная нагрузка по преследованию, задержанию преступников, предотвращению правонарушений ложится на плечи мужчин. Однако, в Новокуйбышевском отделе полиции есть девушка, принявшая смелое решение пойти на службу в ППСП – полицейский первого отделения отдельного взвода ППСП младший сержант полиции Анастасия Ктиторова.

Во время стажировки в академии МВД России в Нижнем Новгороде Анастасия была единственной девушкой, которая сдала огневую подготовку на оценку «Хорошо». Преступники не всегда всерьез воспринимают красивую молодую девушку в форме, но Настя каждый раз доказывает, что способна работать в полиции наравне с крепкими мужчинами. Девушка признается, что работать в патрульно-постовой службе бывает сложно, но очень интересно, кроме того, Анастасия понимает, что очень важна для своего родного города.

Анастасия Ктиторова гордится своей работой в полиции Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Смогла успокоить прохожих и спасти жизнь пенсионерке

Дарья Тихомирова из Самары тоже с детства осознавала важность работы полицейских и два года назад она точно решила связать свою жизнь с МВД. Сейчас девушка служит в рядах 1 мобильного взвода 4 роты полка патрульно-постовой службы полиции У МВД России по Самаре. Девушка рассказала историю спасения пожилой женщины, после которой самарчанка еще раз убедилась в правильности своего выбора профессии.

- На дежурстве нам поступил сигнал с Автовокзала, что женщине стало плохо. Мы помчались на место. В данной ситуации было важно сохранять спокойствие. Мы с коллегами оказали пострадавшей помощь, а после передали медикам, - рассказывает молодая сотрудница ППСП.

Дарья Тихомирова спасла жизнь больной пенсионерке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Любовь к животным стала поводом для работы кинологом

Женская харизма и любовь к животным помогла Жанне Юрченко из Самары определиться с профессией. Сейчас красавица-полицейский работает в 3 отделении 5 роты полка патрульно-постовой службы полиции в должности кинолога. Девушка полностью отдает себя работе и безупречно выполняет свои обязанности по охране общественного порядка. В этом ей помогает верный друг и напарник – немецкая овчарка по кличке Шармель.

- В свободное время я изучаю литературу по кинологии. Мне это интересно не только по работе, но и для общего развития, - признается Жанна.

Жанна Юрченко очень любит собак и свою работу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В День 8 марта редакция «КП-Самара» поздравляет всех самарчанок с праздником. Желаем крепкого здоровья, благополучия и весны в душе.

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