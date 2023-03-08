Дорогие авто, килограммы золота и десяток загранпаспортов: что нашли при обыске в доме блогерши Лерчек из Тольятти

Супруги Чекалины, которые совсем недавно делились фото из заграничных поездок, находятся под подпиской о невыезде / Фото: t.me/s/ler_chek_official

Стало известно, что нашли при обыске в доме блогера-миллионника Лерчек (Валерия Чекалина) из Тольятти, которая недавно стала фигуранткой уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Ее заподозрили в том, что она не перевела в доход государства более 300 млн рублей.

Блогер и ее муж живут в просторном трехэтажном особняке Фото: Следственный комитет России

Золотые слитки и элитные иномарки

СК России опубликовал видео с визитом правоохранителей в дом блогерши — шикарный трехэтажный особняк с просторным гаражом, где стоят элитные иномарки.

В гараже четы Чекаленых стоят элитные иномарки Фото: Следственный комитет России

В ходе обыска силовики обнаружили не только дорогие авто, но и другие интересные находки. К ним можно отнести десяток загранпаспортов, ювелирные украшения и несколько слитков золота общим весом 8 кг. Каждый из них стоит около 4,5 млн рублей.

В доме Лерчека нашли ювелирные украшения, загранпаспорта и золотые слитки Фото: Следственный комитет России

Откуда взялось золото

Обыск в доме блогерши прокомментировал ее муж — Артем Чекалин. Он выложил в соцсетях видео, на котором рассказал, откуда у них 10 загранпаспортов и килограммы золота.

— У нас пять членов семьи, у каждого по два загранпаспорта — итого десять. Что касается 8 кг золота, то в банке мне заморозили деньги и вместо долларов выдали золото, — поделился мужчина.

Артем Чекалин посетовал, что из-за недавних событий ему впервые пришлось оставить жену без подарка на 8 Марта. Также он пообещал, что в ближайшее время они с супругой постараются погасить долги по налогам.

Подписка о невыезде

Напомним, СК возбудил уголовное дело в отношении четы Чекалиных во вторник, 7 марта 2023 года. Блогершу заподозрили в уклонении от уплаты налогов с дохода от проводимого ею фитнес-марафона, а ее мужа — в пособничестве.

По версии следствия, Валерия с июля 2020-го по июль 2022 года, являясь ИП, применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. Однако за этот период она получила куда большую прибыль. Блогерша провела незаконное дробление бизнеса — доходы от ее деятельности поступали на счета Артема Чекалина и других родственников. Таким образом, она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей.

Расследование уголовного дела в отношении Лерчека, которая входит в число топовых «мамских» блогеров, продолжается. Сейчас женщина и ее супруг, которые совсем недавно делились фото из заграничных поездок, находятся под подпиской о невыезде.

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