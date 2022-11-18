Жалобы из 9 регионов и 110 судей: как работает Шестой кассационный суд в Самаре

В Шестом кассационном суде состоялась пресс-конференция по итогам работы системы Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Шестом кассационном суде в Самаре подвели итоги работы за три года. Суд обслуживает девять субъектов страны и является крупнейшим среди вновь созданных кассационных инстанций в России. Председатель Александр Ефанов, а также его заместители – председатели судебных коллегий рассказали о своей работе и о рассмотренных за три года кассационных жалобах.

С кем работает кассационный суд?

Шестой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых в девяти регионах Приволжского федерального округа с населением около 22 миллионов человек. Среди них, Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, а также Самарская, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области.

Большинство кассационных жалоб приходит из Татарстана, Башкортостана и Самарской области, что составляет 60% от всех поступающих дел. За три года работы Шестого кассационного суда из Татарстана поступило 33 тысячи жалоб на приговоры, из Башкортостана – 32 тысячи, а со всей Самарской области – 24 тысячи. Всего с 2019 года кассационные судьи рассмотрели 144 331 жалоб, а всего поступило 172 375 кассационных жалоб со всех девяти регионов.

Какой отдел в Шестом кассационном суде самый большой?

В Шестом кассационном суде общей юрисдикции работают судебные коллегии, которые занимаются гражданскими, уголовными и административными делами. Самая большая коллегия занимается гражданскими делами, в том числе пересмотром принятых ранее решений по защите прав потребителей, пересмотру нарушений прав дольщиков, а также по кредитным договорам и др.

- У нас работают 6 судебных составов, всего 49 судей. За три года работы поступило 80 тысяч кассационных жалоб, из которых рассмотрено 64 тысячи гражданских дел. 10 тысяч принятых судебных решений были отменены, - рассказала Марина Пискунова, председатель коллегии.

Сколько жалоб на административные дела удовлетворяет суд?

Судебной коллегией по административным делам руководит Радик Габдуллин. Здесь работают 3 судебных состава, в которых числятся 23 судьи. В коллегии рассматриваются кассационные жалобы по спорам с государственной властью и органами публичной власти.

- Наша коллегия рассмотрела 10 тысяч административных дел за все время работы в Шестом кассационном суде. Более трети жалоб удовлетворяются, а остальные решения остаются неизменными, - сказал председатель коллегии.

Как часто жалуются на приговоры по уголовным делам?

Алексей Жарков является председателем судебной коллегии по уголовным делам. Кассационную жалобу в рамках уголовного дела по новому законодательству можно подать в течение полугода после рассмотрения апелляции. В коллегии трудятся три судебных состава – 36 судей. С начала формирования подразделения было получено 56 тысяч кассационных жалоб, 15 судебных дел было пересмотрено.

Помогает ли Верховный суд?

Если люди недовольны решением Кассационного суда, жалоба улетает в Верховный суд. По уголовным делам из 15 тысяч рассмотренных жалоб за три года работы в Верховный суд поступили 62 дела, что составляет 0,4% от общего числа обращений.

СПРАВКА КП

Сколько человек работает в Шестом Кассационном суде

Общая численность сотрудников суда – 346, из них 110 судей, 222 сотрудников аппарата суда, 14 человек персонала по охране и обслуживанию здания. В Шестом кассационном суде работают судьи из 14 регионов РФ, средний их возраст – 45 лет, а средний стаж работы – 17 лет. Однако в штате есть и опытные судьи, которые отработали в системе даже более 40 лет.

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