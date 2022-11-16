«Мы не имеем отношения к реконструкции здания»: председатель Шестого кассационного суда в Самаре высказался об истории вокруг здания на Крымской площади

Шестой кассационный суд на Крымской площади работает уже три года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

17 июля 2018 года Государственная дума РФ приняла в окончательном чтении законопроект об образовании самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции. 28 ноября 2019 года в достроенное 24-этажное здание в Самаре на Крымской площади переехали представители Шестого кассационного суда, которые обслуживают девять субъектов Российской Федерации, в том числе Самарскую область, республику Татарстан, Башкортостан, которые составляют 60% всей судебной нагрузки.

В ноябре 2022 года депутат Госдумы Андрей Луговой усмотрел в реконструкции самарского стеклянного долгостроя нарушение законодательства, кроме того чиновник не исключает конфликт интересов из-за родственных связей между руководством суда и высокопоставленными чиновниками областного правительства.

В холле посетителей встречает статуя Фемиды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

16 ноября 2022 года в здании Шестого кассационного суда на Крымской площади в Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная Х Всероссийскому съезду судей, где также был поднят вопрос реконструкции здания суда, которое уже получило скандальную известность после инициированной прокурорской проверки. Председатель кассационного суда в Самаре Александр Ефанов рассказал представителям прессы о трех годах работы здесь.

- Суд не имеет отношения к реконструкции здания. Мы получили возможность размещаться здесь на безвозмездной основе, благодаря судебному департаменту при Верховном суде РФ и Правительству Самарской области, - прокомментировал Председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов.

Генеральная прокуратура в настоящее время занимается проверкой подрядного договора на строительство и реконструкцию данного строения. Из открытых источников стало известно, что сумма реконструкции составила 6,7 млрд. рублей, вместо заявленных двух миллиардов. Это произошло из-за того, что смета была несколько раз скорректирована.

Во всех коридорах для удобства установлены диваны Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Здание суда – это 24 этажа с подземным паркингом. Его площадь составляет более 36 тысяч кв. м., что соответствует основным принципам открытости судебной системы, а также безопасно и доступно для всех категорий населения. В здании предусмотрено все для маломобильных граждан – шрифт Брайля на табличках дверей, на полу специальные ориентиры для слабовидящих граждан, в залах звуковая система автоматически настраивается на слуховые аппараты инвалидов и передает речь судьи сразу в наушник. Колясочники без труда могут подняться на любой этаж на лифтах, а представители суда при необходимости всегда готовы прийти на помощь нуждающимся.

Войти в здание можно только по пропускам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Безопасность в Шестом кассационном суде на первом месте. На главном входе гостей встречают судебные приставы, которые проводят тщательный досмотр личных вещей. Сумки проводят через рентген, а люди сначала проходят через рамку, а далее пристав уже вручную проводит досмотр с металлодетектором. Сами работники заходят в здание со служебного входа и тоже проходят обязательную процедуру досмотра судебными приставами.

Что касается залов, где проходят заседания, там также есть все необходимое современное оборудование. Судьи могут проводить как очное заседание, так и в формате видеоконференцсвязи. Такая процедура значительно упрощает работу, так как многим приходится добираться до Самары из дальних уголков нашей страны. Формат ВКС также значительно сокращает время вынесения окончательного приговора, так как стороны могут выступать из ближайшего от себя суда.

Залы суда оборудованы современными технологиями Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Интересно, что на окнах не установлены решетки, а в залах нет «клеток» для осужденных за преступления. Представители суда продемонстрировали на окнах бронированную пленку, а также современную разработку – прозрачные камеры с автономной вентиляционной системой. По словам работников, несколько лет назад Верховный суд запретил держать подсудимых в «клетках», поэтому на смену пришли камеры из ударопрочного пластика. Чтобы внутри циркулировал свежий воздух, в таких камерах без решетки установлена автономная вентиляция. Стоит также отметить, что подсудимых приводят в зал заседаний на лифте со специального «конвойного дворика». Таким образом, он не сталкивается в коридоре с посетителями, что тоже говорит о некой личной безопасности.

"Клетки" без решеток Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За три года работы здание Шестого кассационного суда посетили более 57 тысяч человек, здесь работают порядка 400 сотрудников, в том числе 127 судей из разных регионов и республик. Напомним, ранее многоэтажное здание на Крымской площади было долгостроем, в 2018 году был определен подрядчик на выполнение реконструкции – АО «Волгатрансстрой – 9», входящей в ГК «Волгатрансстрой» Вячеслава Сонина. ругой структурой холдинга – АО «ВТС–Метро» – руководил нынешний глава минстроя Николай Плаксин.

В парадной установлен зеркальный потолок и хрустальные люстры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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