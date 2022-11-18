Ломился к соседям с топором и бегал по улице с ножом: в Самаре задержали неадекватного мужчину

Неадекватный самарец держит в страхе соседей Фото: Скриншот с видео

Жители микрорайона Крутые Ключи в Самаре пожаловались на неадекватного соседа, который уже давно не дает им покоя. Мужчина не раз угрожал им расправой. Один из последних пугающих случаев произошел ранним утром 16 ноября 2022 года. В тот день на самарца вновь нашло помутнение, и он стал бегать с ножом по улице. Очевидцы сняли этот момент на видео.

Ломился с топором к соседям

- На днях мужчина ходил по подъезду с топором и ломился в двери соседей. После этого вышел на улицу с ножом. Лишь чудом удалось избежать жертв, - поделились местные жители в соцсетях.

По их словам, все произошло на улице Евгения Золотухина, 27. Неадекватный мужчина устроил вакханалию в одном из подъездов. Он рубил топором двери соседей, дверь в карман, подъездную дверь и почтовые ящики. При этом все сопровождалось громкими криками.

Бегал по улице с ножом

Через некоторое время буйный самарец оказался на улице. Топор он променял на нож. Размахивая холодным оружием, мужчина принялся ходить среди припаркованных у дома машин. Одну из них даже попытался пырнуть. Затем он стал орать что-то неразборчивое. Соседи, устав терпеть его пугающие выходки, вызвали правоохранителей. Вскоре после этого дебошира задержали.

Правоохранители задержали буйного мужчину Фото: СОЦСЕТИ

- Данный гражданин состоит на учете в психдиспансере. Ранее он уже ходил в неадекватном состоянии и угрожал соседям и прохожим на улице. Писали на нашего «дорогого» соседа всем подъездом жалобу года два назад. Его закрывали в больнице, но ненадолго. Теперь он вновь куролесит, - поделились жители Крутых Ключей.

Люди боятся выходить из дома

Они отмечают, что ранее писали коллективное обращение в психбольницу, администрацию и прокуратуру. Однако решить проблему с неадекватным соседом не удалось до сих пор. Люди боятся выходить на улицу и отпускать гулять детей, зная, что рядом с ними живет такой человек.

- Боже мой, как страшно-то. С ребенком вот пойдешь гулять и наткнешься на такого. Что делать-то? Убегать? С ребенком это нелегко, - комментируют горожане.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили следующее:

- В результате противоправных действий мужчины никто не пострадал. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением медиков.

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