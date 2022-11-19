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Спорт19 ноября 2022 12:59

Самоделкина побеждает по итогам короткой программы на Гран-при в Самаре, Трусова третья

Женский прокат во Дворце спорта встретили очень горячо
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Фигуристки показали отличные выступления на Гран-при "Волжский пируэт" в Самаре

Фигуристки показали отличные выступления на Гран-при "Волжский пируэт" в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Софья Самоделкина набрала 73.15 баллов по итогам проката короткой программы на Гран-при в Самаре. Второе место у Анны Фроловой, которая заработала чуть больше 70 баллов. Третье место у Александры Трусовой, у нее 69,5 баллов. Ксения Гущина стала четвертой.

Зрители наблюдали за выступлениями затаив дыхание

Зрители наблюдали за выступлениями затаив дыхание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздник фигурного катания в Самаре продолжается уже третий день. В субботу, 19 ноября 2022 года, также выступили спортсмены в танцах на льду, первое место в короткой программе у нашего земляка Егора Базина и его партнерши Елизаветы Худайбердиевой.

У каждой фигуристки была своя активная группа поддержки

У каждой фигуристки была своя активная группа поддержки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женский прокат во Дворце спорта встретили очень горячо. Фанаты приготовили плакаты для своих любимых фигуристок. Больше всего было посвящено Трусовой и Самоделкиной. Для Саши фанаты даже изготовили плакат со светодиодами. А после выступления Трусовой на лед полетели мягкие игрушки. Также всех болельщиков восхитили розовые лезвия на коньках Саши. Ну а Анна Фролова еще раз подтвердила свое звание Тургеневской девушки фигурного катания, удивив весь зал очень плавной программой.

После выступления Трусовой зрители завалили лед мягкими игрушками

После выступления Трусовой зрители завалили лед мягкими игрушками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Так трогательно, что сегодня проходит в нашем зале такое мероприятие. Приятно видеть здесь и воспитанников нашей школы. Например, Сергей Давыдов сейчас выводил на лед свою воспитанницу, а ведь это наш куйбышевский мальчик. И я рада, что сейчас наши спортсмены достойны подниматься на первые места на пьедестале, и сегодня это доказал нам Егор Базин. И мы обещаем, что праздник фигурного катания будет оставаться на Самарской земле еще долго, - отметила Вера Богуш, руководитель Самарской Федерации фигурного катания.

Посмотреть на выступления прославленных фигуристок собрались сотни зрителей

Посмотреть на выступления прославленных фигуристок собрались сотни зрителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Гран-при в Самаре