Самоделкина побеждает по итогам короткой программы на Гран-при в Самаре, Трусова третья

Фигуристки показали отличные выступления на Гран-при "Волжский пируэт" в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Софья Самоделкина набрала 73.15 баллов по итогам проката короткой программы на Гран-при в Самаре. Второе место у Анны Фроловой, которая заработала чуть больше 70 баллов. Третье место у Александры Трусовой, у нее 69,5 баллов. Ксения Гущина стала четвертой.

Зрители наблюдали за выступлениями затаив дыхание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздник фигурного катания в Самаре продолжается уже третий день. В субботу, 19 ноября 2022 года, также выступили спортсмены в танцах на льду, первое место в короткой программе у нашего земляка Егора Базина и его партнерши Елизаветы Худайбердиевой.

У каждой фигуристки была своя активная группа поддержки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женский прокат во Дворце спорта встретили очень горячо. Фанаты приготовили плакаты для своих любимых фигуристок. Больше всего было посвящено Трусовой и Самоделкиной. Для Саши фанаты даже изготовили плакат со светодиодами. А после выступления Трусовой на лед полетели мягкие игрушки. Также всех болельщиков восхитили розовые лезвия на коньках Саши. Ну а Анна Фролова еще раз подтвердила свое звание Тургеневской девушки фигурного катания, удивив весь зал очень плавной программой.

После выступления Трусовой зрители завалили лед мягкими игрушками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Так трогательно, что сегодня проходит в нашем зале такое мероприятие. Приятно видеть здесь и воспитанников нашей школы. Например, Сергей Давыдов сейчас выводил на лед свою воспитанницу, а ведь это наш куйбышевский мальчик. И я рада, что сейчас наши спортсмены достойны подниматься на первые места на пьедестале, и сегодня это доказал нам Егор Базин. И мы обещаем, что праздник фигурного катания будет оставаться на Самарской земле еще долго, - отметила Вера Богуш, руководитель Самарской Федерации фигурного катания.

Посмотреть на выступления прославленных фигуристок собрались сотни зрителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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