Тольяттинский фигурист Егор Базин с партнершей лидирует после короткой программы в танцах на льду на Гран-при в Самаре

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева получили высокие оценки после своего выступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 19 ноября 2022 года, в Самаре стартовал пятый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию «Волжский пируэт». Он проходит во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. В числе лучших спортсменов страны, которые участвуют в соревнованиях, - воспитанник СШОР-1 в Тольятти Егор Базин. Он выступает в танцах на льду в паре с Елизаветой Худайбердиевой.

Фигуристы уже показали свои короткие программы. Пара Егора Базина и Елизаветы Худайбердиевой лидирует. Судьи поставили им за выступление 90 баллов. Сами спортсмены тоже остались довольны своим прокатом. По словам Егора, он был лучше, чем в Сочи, но еще есть куда расти и что улучшать. Оценке, что поставили судьи, пара не удивилась, но очень порадовалась.

Короткая программа тольяттинского спортсмена и его партнерши не оставила равнодушным никого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Лед в Самаре нам понравился, очень хороший. Классная арена. Порадовали и болельщики, которые активно нас поддерживали. Это нам очень сильно помогло, — поделились после короткой программы Егор и Елизавета.

Среди зрителей сегодня оказался и друг тольяттинского спортсмена. Завтра поддержать Егора и его партнершу приедут родители и брат.

Добавим, после танцев на льду стартует выступление фигуристок. Фанаты с нетерпением ждут их выхода. Ранее «КП-Самара» публиковала расписание трансляций и писала, чем удивит пятый этап Гран-при.

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