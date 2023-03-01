«Одна прогулка может стоить вам жизни»: почему в Самаре долгие годы нет переправы по льду на правый берег

Жителям Самарской области не советуют выходить на лед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хоть весна наступила пока лишь календарная и зима не собирается сдавать свои позиции, но в последние недели волжане наблюдали, как столбик термометра поднимался до плюсовых температур. А это значит, что выходить на водные объекты в Самарской области становится еще опаснее, прогулка по льду может стоить жизни. На пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по региону Наталья Нестерова рассказала, почему уже много лет не открываются переправы на правый берег Волги и озвучила статистику происшествий на воде за 2022.

Наталья Нестерова предупредила жителей Самарской области об опасности Фото: Анастасия ЗУБКОВА

«Одна прогулка может стоить жизни»

По словам специалиста, водные объекты все еще остаются подо льдом, но его толщина уменьшается.

- Недавно были и нулевые температуры, и частые снегопады. А как мы все знаем, под снегом плотность льда уменьшается на 20-25%, - говорит Наталья Нестерова. - Поэтому на сегодняшний день выход на водные поверхности очень опасен и в принципе запрещен. Это касается всей Самарской области.

Все дело в том, что уже сейчас на больших акваториях (например, Волге) наблюдаются промоины. Из-за них в 2023 году уже было два происшествия.

- Был случай провала под лед снегохода. К счастью, водитель и пассажир были спасены. Однако факт остается фактом.

Наталья Нестерова уверена: определить состояние ледяной поверхности достаточно сложно.

- Безопасная толщина льда - примерно 10-12 сантиметров, но нельзя сказать, что у нас на всей водной акватории одинаковая толщина, - объясняет специалист. - Лед очень тонкий в местах, где есть коряги, трубы, доски, но вряд ли человек сможет это заметить. Особенно под слоем снега.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области призывает не игнорировать предупредительные знаки.

- Их устанавливают не просто так. Стоит ли одна прогулка вашей жизни? Провалиться под лед — доля секунды.

«Для ватрушек и коньков есть безопасные места»

Наталья Нестерова подчеркнула: особое внимание стоит уделять младшему поколению. Многие родители грешат тем, что вместе с собой на лед берут и детей, прихватив ватрушки, лыжи или коньки.

- У нас есть много оборудованных безопасных мест для зимних развлечений. Горки, открытые и крытые катки. Случиться может все что угодно. В экстренной ситуации человек может просто растеряться и потерять время.

«Излишняя самоуверенность губит рыбаков»

Хуже детей часто ведут себя рыбаки. По словам Наталья Нестеровой, виной несчастных случаев становится излишняя самоуверенность.

- От многих приходится слышать что-то вроде: «я знаю, что делать, со мной ничего не случится». Но при беседе с рыбаками становится понятно, что они забывают об элементарных вещах. Например, мужчины не предупреждают своих родных о месте рыбалки или перед уходом не проверяют уровень зарядки на телефоне.

И все же в последние годы волжане стали ответственнее, говорит эксперт.

- На рыбалке уже давно не встречается алкоголь. Радует, что у большинства мужчин есть спасательные жилеты. Места рыбаки выбирают знакомые, изученные. Нет никакой агрессии на замечания, советы специалистов.

«Говорим, что опасно, а они все равно идут»

Еще одна зимняя забава волжан вызывает у спасателей опасения. Речь о прогулках по замершей Волге. Развлечение может и увлекательное, но небезопасное.

-У нас с 1999 года нет зарегистрированных ледовых переправ. Погодные условия не позволяют, - объясняет Наталья Нестерова. - Если говорить о прошлом и позапрошлых годах, у нас редко наблюдается стабильная минусовая температура. В основном половина зимы — нулевые, плюсовые значения.

Люди, переходящие с одного берега на другой пешком, рискуют и своей жизнью, и жизнью близких.

- Мы ежедневно проводим беседы. На лед выходят и старики, и молодежь, и ребятня. Даже учителя с целым классом. Объясняем, что это опасно, но все равно на льду - толпа гуляющих. Хорошо, если при несчастном случае рядом окажутся люди и смогут оказать помощь, а если нет?

ЦИФРЫ

Специалист поделилась статистикой происшествий на водных объектах за 2022 в Самарской области. В прошлом году зафиксировано 83 случая, среди которых 60 погибших, из них трое — дети.

-Основная причина гибели детей — отсутствие контроля родителей. Один ребенок погиб в организованном месте отдыха, на пляже, а еще два - в необорудованном для купания месте, - говорит Наталья Нестерова. - Причин смертей среди взрослого населения множество: это и несоблюдение правил поведения на водных объектах, и заболевания, и прыжки, и травмы.

Специалисты активно работают с жителями Самарской области: причем как с жителями Самары, Тольятти и других городов, так и с жителям районов.

- Показываем фильмы, раздаем памятки, проводим беседы в школах, разбираем сложные ситуации. И все же основная инициатива должна идти от семьи. К чему мы и призываем.

ШТРАФЫ

Кстати, за прогулку по льду могут и наказать.

- Летом за нарушение на запрет купания для физических лиц предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Также предусмотрена ответственность за выход на лед вне ледовых переправ. Как раннее я уже сказала, у нас их и нет, - напоминает Наталья Нестерова.