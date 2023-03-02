«Нам повезло»: что произошло после ответного матча 1/4 финала Кубка России по футболу «Динамо» - «Крылья Советов»

Владимир Писарский признался, что потрепал всем нервы своим исполнением пенальти. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» прошли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу. Рассказываем, что произошло после ответного матча «Динамо» и «Крыльев Советов» в Москве, завершившегося вничью 1:1.

Йоканович: «Мы не хотели в Путь регионов»

- Мы начали хорошо, держали игру под контролем, но после пенальти нити игры были потеряны, мы недостаточно хорошо контролировали мяч, не хватало скорости, агрессии, спортивной злости. Мы постарались в конце сделать навал, но это не увенчалось успехом, - оценил игру главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.

Тренер объяснил обратную замену Лесового тем, что он решил сыграть в два нападающих, но не хотел убирать с поля уроженца Самары Захаряна.

- Нужно было менять либо Лесового, либо Захаряна, но я решил оставить Захаряна на поле, потому что он мог сделать хороший кросс либо пробить из-за пределов штрафной, - пояснил Йоканович.

По мнению наставника динамовцев, особенность регламента Кубка, при которой проигравшая команда все равно продолжает борьбу за трофей, не стала причиной недонастроя его команды.

- Да, мы пропустили необязательный гол в концовке игры в Самаре, который и предопределил исход противостояния. Но мы не опускаем руки. Совсем скоро уже в формате премьер-лиги мы сыграем с тем же соперником и постараемся сделать шаг вперед. Что же касается Кубка то мы не хотели идти в Путь регионов, хотели остаться в Пути РПЛ, но так сложилось. Будем исправляться.

Осинькин: «В Кубке всегда больше чуда»

Появление главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина в зале для пресс-конференций «ВТБ-Арены» было встречено аплодисментами.

- Если в первом матче мы похуже сыграли в первом тайме и получше во втором, то на этот раз первым таймом мы можем больше быть довольными, а вторым — меньше. После того как мы повели в счете и стали удерживать преимущество, я бы хотел большего контроля за игрой. Да, мы создали несколько ярких моментов, очень близких к голам, но давление со стороны «Динамо» мы не всегда выдерживали хорошо, не всегда правильно перестраивались, по качеству игры есть вопросы, - не стал скрывать наставник самарцев.

После двух подряд кубковых матчей «Динамо» и «Крылья» 5 марта встретятся в третий раз подряд — теперь уже в рамках чемпионата. Игорь Осинькин с иронией оценил вопрос столичного журналиста о перспективах еще раз сыграть с «Динамо» в этом же розыгрыше Кубка — теоретически это возможно в суперфинале.

- Мы с удовольствием сыграли бы в финале с «Динамо», но тогда перед этим надо провести еще пару товарищеских игр с этим же соперником, а то нам недостаточно игр с «Динамо» в этом сезоне, - пошутил Осинькин.

Главный тренер «Крыльев» вспомнил, что сказал своим футболистам в начале сезона, узнав состав кубковой группы, в которой были и «Спартак», и «Зенит».

- Что я тогда подумал, лучше сейчас не озвучивать. А ребятам сказал следующее: мы не фавориты в этой группе, но можно попробовать в конкретных матчах взять очки. Мы понимали, что будет сложно, но в Кубке всегда есть чуть больше чуда, чем в других матчах. В чемпионате мы почти все равные матчи проиграли, зато в Кубке нам «возвращалось». Не обошлось без фарта, но мы настраивались на каждый матч. И как в любом деле — если ты вгрызаешься в свой шанс, тебе всегда может повезти.

Гранат: «Крылья» могут выиграть Кубок»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат заявил, что «Крыльям» в этом розыгрыше по силам побороться за Кубок России.

- Для меня проход «Крыльев» в следующий раунд Кубка России – не сенсация. Самарцы очень хорошо в этом году выступали в турнире, играли со «Спартаком» и «Зенитом» на равных, поэтому никакого удивления после сегодняшней игры нет. Думаю, что в этом году «Крылья Советов» могут побороться за победу в Кубке России, - цитирует Граната Metaratings.ru.

Писарский: «Потрепал всем нервы»

Форвард «Крыльев» Владимир Писарский был признан лучшим игроком матча с «Динамо». Пенальти он исполнил в несколько пижонской манере, пробив по центру — мяч влетел в ворота от перчаток вратаря. Вместо празднования гола нападающий поднял руки в извинительном жесте.

- Я всем нервы потрепал, поэтому тренеры были недовольны. Игроки тоже подошли и сказали: «Ну ты даешь. Давай больше без этого», - приводит высказывание Писарского «Чемпионат».