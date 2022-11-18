Егора ищут третий день. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области третий день продолжаются поиски бесследно пропавшего школьника. 16-летний Егор вышел из школы в Кинеле днем 15 ноября – и с тех пор его след теряется. Полиция и волонтеры без устали прочесывают город и его окрестности, разыскивая подростка и просят откликнуться всех возможных очевидцев. А в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пропажи Егора. Рассказываем, что известно о пропаже подростка в Кинеле в ноябре 2022 на данный момент.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРОПАВШЕМ ПОДРОСТЕ В КИНЕЛЕ

16-летний Егор Холоденин учится в кинельской школе №5. Как рассказывают в соцсетях его знакомые, паренек всегда был на хорошем счету и не был замечен в асоциальном поведении.

- Это хороший, воспитанный и адекватный парень, без вредных привычек, - пишет о нем Наиля Попова.

- Он хороший парень, не пьет и не курит, - пишет знакомая Егора Настя Алексеева.

А днем 15 ноября Егор пропал. Около 14.00 он вышел из стен школы - и дальше его след затерялся. В день исчезновения мальчик был одет в зеленую куртку, черно-синюю шапку и синие брюки. При себе у него был синий рюкзак.

ГДЕ ВИДЕЛИ ПРОПАВШЕГО ШКОЛЬНИКА В КИНЕЛЕ

Сразу после получения тревожного сигнала на поиски школьника бросились правоохранители и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами Егора, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. – На поиски направлены наружные наряды полиции, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники угрозыска. Они обходят дворы, улицы и торговые центры, осматривают подвалы и чердаки, заброшенные стройки и места, где обычно проводят время подростки.

Практически сразу в соцсетях стала появляться информация от очевидцев и знакомых о предполагаемом маршруте Егора, однако не всегда она находила подтверждение.

- Мальчик пришел из школы домой, оставил там телефон, взял фонарик и пошел в сторону завода «Алпла», на Юго-Запад Кинеля, где находятся гаражи и новые двухэтажные дома, - сообщили некоторые очевидцы в соцсетях.

Полиция, следком и волонтеры "ЛизаАлерт" просят откликнуться очевидцев, которые могли видеть Егора. Фото: соцсети

Однако одноклассники мальчика в ответ на это пояснили, что Егор всегда ходил в школу без телефона, поэтому мобильника у него при себе не было и в этот день.

А вот информация о том, что мальчик направился в сторону Юго-Запада может соответствовать истине. Об этом говорят одноклассники, и эти данные подтверждаются камерами видеонаблюдения.

Также появилось сообщение, что похожего молодого человека в тот вечер видели переходящим железнодорожный переезд.

- Возможно, его следует искать в Язевке, - предполагает очевидец Ирина Мелешко.- Я видела похожего на Егора парня уже поздно вечером переходящим через переезд, когда все электрички уже разъехались. Может быть, он находится в одном из домов?

ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА ПРОПАЖИ ШКОЛЬНИКА В КИНЕЛЕ

Следственное управление СК РФ по Самарской области 17 ноября 2022 года сообщило о возбуждении по факту пропажи Егора уголовного дела по статье «Убийство».

- По факту исчезновения молодого человека 2006 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в следкоме. - Следователями и криминалистами следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД России по Самарской области, а также при участии волонтеров Поискового отряда «ЛизаАлерт» предпринимаются меры по установлению его местонахождения.

ИЩУТ ОЧЕВИДЦЕВ ПРОПАЖИ ПОДРОСТКА В КИНЕЛЕ

Волонтеры «ЛизаАлерт» обратились за помощью ко всем автомобилистам, которые проезжали 15 ноября с 14.00 до 16.00 часов по ул. 27 Партсъезда и ул.Фестивальная в Кинеле.

- Огромная просьба просмотреть записи с видеорегистраторов, или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра, - обращаются к автомобилистам волонтеры поискового отряда. - Возможно, именно вы сможете помочь найти Егора!

Если ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение Егора и вы хотите передать запись в отряд «ЛизаАлерт», позвоните на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52, 112 или инфоргам поиска — Наталья т.: +7-927-776-96-61, Дарья т.: +7-937-073-45-10.

Также любую информацию об Егоре, обстоятельствах его исчезновения или его возможном местонахождении просят сообщать дежурным следователям по телефонам 8 (846) 332-20-93, 8-(84663)-6-20-52 либо в ближайший отдел полиции или по телефонам полиции 8-846-632-10-02, 8-846-636-23-02, 102, 8(999)-701-02-33.