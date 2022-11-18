Стала известна судьба 16-летнего подростка, пропавшего в Кинеле

Егор Х. исчез днем 15 ноября. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стала известна судьба 16-летнего подростка, который пропал 15 ноября 2022 года в Кинеле. Напомним, Егор Х. вышел из своей школы №5 по ул. 22 Партсъезда и исчез.

Подростка искали, казалось, всей областью. Волонтеры и полиция ежедневно прочесывали дворы, улицы и торговые центры, осматривали подвалы и чердаки, заброшенные стройки. 17 ноября стало известно, что по факту исчезновения Егора возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски продолжились, к волонтерам и полиции присоединились следователи и криминалисты.

Днем в пятницу, 18 ноября, в истории была поставлена трагическая точка. В СУ СК по Самарской области сообщили, что подросток был найден погибшим.

– Сотрудники следственного отдела по городу Кинель и криминалисты СУ СК по Самарской области устанавливают обстоятельства гибели подростка 2006 года рождения, ранее числившегося как пропавший без вести, – рассказали в региональном СУ СК.

Обстоятельства гибели молодого человека не разглашаются.

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